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फर्रुखाबाद में गंगा दशहरा पर आस्था का जनसैलाब, भक्तों ने गंगा में लगाई डुबकी

दक्षिण घाट पर पांटून पुल के पास गहराई अधिक होने की वजह से गंगा स्नान पर रोक लगाई गई.

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फर्रुखाबाद में गंगा दशहरा पर गंगा में डुबकी लगाते श्रद्धालु. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 2:20 PM IST

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फर्रुखाबाद: गंगा दशहरा पर्व पर जनपद के गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है. कादरी गेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर हजारों श्रद्धालु बुधवार सुबह 4 बजे से पतित पावनी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं.

वहीं पांचाल घाट गंगा तट पर एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, मध्य प्रदेश के भिंड ग्वालियर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं.

गंगा दशहरा. (Video Credit; ETV Bharat)

श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसके लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. गंगा नदी में 15 नावों को तैनात किया गया है. श्रद्धालु गहरे पानी में ना जाएं इसके लिए घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है. वहीं दक्षिण घाट पर पांटून पुल के पास गहराई अधिक होने की वजह से घाट पर गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जहां जगह उपलब्ध कराई गई है. वहीं पर श्रद्धालु गंगा स्नान करें.

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Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

जनपद मैनपुरी से आए श्रद्धालु रवि श्रीवास्तव ने बताया कि गंगा स्नान हो गया है. घर से सुबह करीब 8 बजे निकले थे. यहां घाट पर सभी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है.

कन्नौज से आए श्रद्धालु विमल ने बताया कि यहां पर व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं. वहीं मैनपुरी से आई महिला श्रद्धालु मुन्नी देवी ने बताया कि मलमास में यह दूसरा गंगा दशहरे का पर्व है. जिसमें गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है. इस दिन गंगा स्नान कर दान करने से पुण्य का विशेष फल मिलता है. यहां पर व्यवस्थाएं भी एकदम सही हैं.

ये भी पढ़ें- वाराणसी और अयोध्या में गंगा दशहरा की धूम; लाखों की संख्या में घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब

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