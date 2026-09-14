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गोंडा में कजरी-तीज मेला; भोले बाबा के मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे कांवरिया, चाक-चौबंद सुरक्षा

गोंडा में पृथ्वीनाथ मंदिर व दुखहरण नाथ मंदिर में लाखों भक्त जलाभिषेकर करने पहुंच रहे हैं.

गोंडा में कजरी-तीज मेला.
गोंडा में कजरी-तीज मेला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 11:42 AM IST

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गोंडा: कजरी-तीज के महापर्व पर गोंडा जिले में आस्था का सैलाब उमड़ा है. प्रदेश के बड़े मेलों में शुमार कजरी-तीज मेले को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं. गोंडा समेत आसपास के जनपदों में इस पर्व का इंतजार रहता है. भगवान शिव की साधना और पूजा पाठ के पावन पर्व कजरी तीज के पर्व पर आस्था का​ ​जनसैलाब उमड़​​ पड़ा.

पवित्र सरयू नदी घाट से लाखों की संख्या में शिवभक्तों ने जल लेकर 35 किमी पैदल यात्रा कर पृथ्वीनाथ व दुखहरण नाथ मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया. जिले में आधी रात से ही जलाभिषेक शुरू हुआ और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा आकाश गूंज गया.

गोंडा का यह मेला आस्था और शिवभक्ति का है. इस दिन लाखों लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर पुण्य पाते हैं. इसी क्रम में कल दोपहर से ही जल लेना और पैदल यात्रा का दौर शुरू हुआ और लाखों की संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने सरयू नदी से पवित्र जल भरकर कष्टहर्ता दुःखहरणनाथ और पृथ्वीनाथ मंदिर मे जलाभिषेक किया.

भोले बाबा के मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे कांवरिया. (Video Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी कजरी-तीज पर्व की बधाई दी और कहा कि जिले में सरयू नदी से कांवरिया लाखों की संख्या में जल भरकर पृथ्वीनाथ मंदिर व दुखहरण नाथ मंदिर जलाभिषेक कर रहे हैं. लगभग 20 लाख की संख्या में कांवरिया जल लेकर मंदिर में जलाभिषेक कर रहे है.

सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मेला क्षेत्र में 13 जिलों से लगभग 3000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं. प्रशासन ने 4 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है. वहीं लगभग 3 हजार पुलिसकर्मी, 4 एडिशनल एसपी, 21 सीओ, 10 इंस्पेक्टर, 4 प्लाटून पीएसी, 1 प्लाटून एसडीआरएफ, डेढ़ सेक्शन फ्लड पीएसी और हर 2 किलोमीटर पर 51 पुलिस मोबाइल टीम भी लगाई है.

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