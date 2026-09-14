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गोंडा में कजरी-तीज मेला; भोले बाबा के मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे कांवरिया, चाक-चौबंद सुरक्षा

गोंडा: कजरी-तीज के महापर्व पर गोंडा जिले में आस्था का सैलाब उमड़ा है. प्रदेश के बड़े मेलों में शुमार कजरी-तीज मेले को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं. गोंडा समेत आसपास के जनपदों में इस पर्व का इंतजार रहता है. भगवान शिव की साधना और पूजा पाठ के पावन पर्व कजरी तीज के पर्व पर आस्था का​ ​जनसैलाब उमड़​​ पड़ा.

पवित्र सरयू नदी घाट से लाखों की संख्या में शिवभक्तों ने जल लेकर 35 किमी पैदल यात्रा कर पृथ्वीनाथ व दुखहरण नाथ मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया. जिले में आधी रात से ही जलाभिषेक शुरू हुआ और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा आकाश गूंज गया.

गोंडा का यह मेला आस्था और शिवभक्ति का है. इस दिन लाखों लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर पुण्य पाते हैं. इसी क्रम में कल दोपहर से ही जल लेना और पैदल यात्रा का दौर शुरू हुआ और लाखों की संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने सरयू नदी से पवित्र जल भरकर कष्टहर्ता दुःखहरणनाथ और पृथ्वीनाथ मंदिर मे जलाभिषेक किया.