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बुढ़वा मंगल पर पनकी धाम में उमड़ा आस्था का महासैलाब, 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

कानपुर: प्रसिद्ध पनकी पंचमुखी हनुमान मंदिर में बुढ़वा मंगल के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है. देर रात करीब 1 बजे भव्य महाआरती के बाद जैसे ही दर्शन के लिए मंदिर के पट खोले गए, पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा. मंदिर में करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा और यातायात इंतजाम लागू किए हैं. रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिर के बाहर महिलाओं तथा पुरुषों की करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबी अलग-अलग कतारें लगी हुई हैं.



मंदिर के महंत कृष्ण दास ने इस पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पनकी धाम में हनुमान जी महाराज का प्राकट्योत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई सुमिरि पवनसुत पावन नामू, अपने बस करि राखेउ रामू का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक सिद्ध पीठ है, जहां देश-विदेश से लोग बजरंगबली के दर्शन कर जीवन को सुखमय बनाने की कामना लेकर आते हैं.

महंत के अनुसार, कलयुग के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए लोग प्रभु की शरण में आ रहे हैं और मध्य रात्रि 12 बजे तक लाखों भक्तों के दर्शन करने का अनुमान है. मंदिर के पौराणिक इतिहास को याद करते हुए महंत कृष्ण दास ने बताया कि वे स्वयं पिछले 40 वर्षों से यहां सेवा दे रहे हैं.

बुढ़वा मंगल पर पनकी धाम में उमड़ा आस्था का महासैलाब (Video Credit: ETV Bharat)

उनके पूज्य गुरु ब्रह्मलीन बाबा रमाकांत दास जी हमेशा यह बताते थे कि पनकी धाम एक परम सिद्ध पीठ है. यहां जो भी भक्त सच्चे मन और अगाध श्रद्धा के साथ आता है, हनुमान जी महाराज उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और उसके जीवन में सुख-समृद्धि तथा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है.



मंदिर प्रांगण में तड़के से ही कतारबद्ध श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है. कल्याणपुर से आईं श्रद्धालु रूपा ने बताया कि वे तड़के 3 बजे से ही लाइन में लगी हैं और इस वर्ष बीते सालों की तुलना में कहीं अधिक भीड़ है, फिर भी बाबा के दर्शन की लगन बनी हुई है.