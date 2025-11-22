ETV Bharat / state

सिरसा में खेत में भीषण आग, 250 एकड़ में धधकी पराली, शरारती तत्वों पर ग्रामीणों को शक

सिरसा के गांव बाजेका में 250 एकड़ में रखी पराली जलकर खाक हो गई.

Stubble Fire in Sirsa
सिरसा खेत में लगी आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 22, 2025 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा: जिले के गांव बाजेका में बीती रात खेतों में रखी धान की पराली में लगी भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते-ही-देखते उसने लगभग 250 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 5,000 क्विंटल पराली जलकर राख हो गई. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आग किसी शरारती तत्व द्वारा लगाई गई है. इससे ग्रामीणों में रोष है.

Stubble Fire in Sirsa
सिरसा खेत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

अचानक उठने लगी लपटें: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो रात के समय आग की तेज लपटें अचानक उठनी शुरू हुईं, जिसके बाद आसपास के खेतों तक भी आग फैलने लगी. खेतों में आग का फैलाव इतना तेज था कि थोड़ी-सी देर में पूरा क्षेत्र धुएं से ढक गया. ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू: वहीं, दमकल कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. तेज हवा और फैली हुई पराली के कारण आग लगातार बढ़ती जा रही थी. इसके बावजूद दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुटे रहे. कई घंटों की कड़ी मशक्कत और रातभर चले अभियान के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया.

सिरसा में खेत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

जानें क्या बोले फायर ब्रिगेड अधिकारी: इस बारे में फायर ब्रिगेड अधिकारी प्रलाहद कुमार ने बताया कि, "उन्हें देर रात आग लगने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद टीम गाड़ियों सहित मौके पर पहुंची.आग बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन विभाग ने पूरी ताकत लगाकर आग को और फैलने से रोकने में सफलता हासिल की."

ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह: हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है.जल चुकी पराली की वजह से आने वाले सीजन की खेती पर असर पड़ने की आशंका है. प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शरारती तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं, पुलिस ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, खेतों के आसपास निगरानी बढ़ाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत सूचना देने की अपील की है.

ये भी पढ़ें:पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोतने वाले 5 गिरफ्तार, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर बोले- 'बिहार चुनाव में जनता दे चुकी जवाब'

TAGGED:

SIRSA BAJEKA VILLAGE FIRE
SIRSA PADDY STUBBLE FIRE
SIRSA FIRE BRIGADE
RURAL FIRE ACCIDENT
STUBBLE FIRE IN SIRSA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.