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जयपुर पुलिस का नशे के खिलाफ महाअभियान, 518 ठिकानों पर दबिश, एक दिन में 62 मुकदमे दर्ज

पुलिस कमिश्नरेट ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजधानी जयपुर में मादक पदार्थों की अवैध खरीद - फरोख्त के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर छापेमारी की. इस अभियान के तहत पुलिस ने एक दिन में 518 ठिकानों पर छापेमारी की. नशे की सामग्री बेचने वालों के खिलाफ 62 नए मुकदमे दर्ज किए गए. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में जयपुर पुलिस की ओर से मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में सोमवार को एनडीपीएस अभियान के तहत आयुक्तालय के चारों जिलों में कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों से संबंधित 62 नए मुकदमे दर्ज किए गए. साथ ही पहले के दर्ज मुकदमों और चालानशुदा मामलों में 51 गिरफ्तारियां की गईं तथा मादक पदार्थों की तलाश में 518 ठिकानों पर दबिश दी गई.

पूर्व जिले में सबसे ज्यादा ठिकानों पर दबिश : पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया इस विशेष अभियान के तहत जयपुर पूर्व जिले में 14 प्रकरण दर्ज किए गए और पूर्व में दर्ज प्रकरणों एवं चालानशुदा मामलों में 14 गिरफ्तारियां की गईं. जिले में मादक पदार्थों की तलाश में सर्वाधिक 200 ठिकानों पर दबिश दी गई. उन्होंने बताया कि जयपुर पश्चिम जिले में 17 प्रकरण दर्ज कर 7 गिरफ्तारियां की गईं और 135 ठिकानों की जांच की गई.