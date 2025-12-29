ETV Bharat / state

छोटी काशी भिवानी में दिखा आस्था का महासंगम, विराट वार्षिक महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब, भव्य भंडारे का आयोजन

भिवानी: धार्मिक आस्था और परंपराओं की पहचान मानी जाने वाली छोटी काशी भिवानी एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई. दरअसल, सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में श्रीश्री 1008 सिद्ध बाबा जहरगिरी महाराज के स्मृति दिवस पर विराट वार्षिक भंडारा एवं संत समागम का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर देश-विदेश से संत-महात्मा पहुंचे. आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. संतों और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़: इस बारे में आश्रम पीठाधीश्वर एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रीमहंत जूना अखाड़ा डॉ. अशोक गिरि महाराज ने कहा कि, “परमहंस बाबा जहरगिरि महाराज के आदर्शों पर चलते हुए हर वर्ष की भांति इस बार भी विराट वार्षिक भंडारे एवं संत समागम का आयोजन किया गया है. देश-विदेश से हजारों संत महात्मा और लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं." भिवानी में दिखा आस्था का महासंगम (ETV Bharat) भव्य भंडारे की विशाल व्यवस्था: डॉ. अशोक गिरि महाराज ने आगे कहा कि, "भंडारे के लिए 1100 क्विंटल से अधिक सामग्री से महाभोग का प्रसाद तैयार किया गया है, जिसमें देशी घी, गंगाजल और औषधि युक्त सामग्री का विशेष प्रयोग हुआ है. यह आयोजन न केवल धर्म और आस्था को मजबूत करता है, बल्कि सामाजिक समरसता, सेवा और एकता का भी संदेश देता है. आज अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचाने की आवश्यकता है और ऐसे आयोजन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.”