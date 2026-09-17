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रोजगार की बहार: पुलिस, होमगार्ड सहित नागरिक सुरक्षा विभाग में बंपर वैकेंसी, जानिए किस विभाग में कितनी नौकरियां?

सीएम योगी के आदेश पर अमल: राज्य सरकार की मीडिया सेल की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि भंडार अधीक्षक-द्वितीय, स्टोरमैन, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक और डिस्पैच राइडर के पद भी शामिल हैं. योगी सरकार ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को साढ़े नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए हैं. प्रदेश के युवाओं को अगले छह माह में एक लाख नई नौकरी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार कदम बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पहले ही एक कार्यक्रम में 19 सितंबर से एक लाख नई नौकरी देने का एलान किया था. इसी के तहत अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है. नागरिक सुरक्षा विभाग में छह अलग-अलग पदों पर कुल 191 रिक्तियों पर भर्ती की शुरू कर दी गई है. इसमें सबसे अधिक सहायक उप नियंत्रक के 104 पद शामिल हैं.

वैकेंसी की डिटेल: सबसे अधिक 77 हजार भर्तियां अकेले यूपी पुलिस और होमगार्ड विभाग में की जाएंगी. ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा विभाग में 191 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग में अलग-अलग जिम्मेदारियों वाले पदों पर नियुक्तियां होने से विभागीय कामकाज को भी मानव संसाधन का सहयोग मिलेगा. विभाग में सहायक उप नियंत्रक के 104, भंडार अधीक्षक-द्वितीय के छह, स्टोरमैन के 33, आशुलिपिक के नौ, कनिष्ठ सहायक के 25 और डिस्पैच राइडर के 14 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी.



सीएम के वादे पर अमल शुरू (Photo Credit: ETV Bharat)





विज्ञापन जल्द जारी: नागरिक सुरक्षा विभाग की 191 रिक्तियों में अकेले 104 पद सहायक उप नियंत्रक के हैं. विभाग की ओर से जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा. नागरिक सुरक्षा विभाग आपात परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा और सहायता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करता है. ऐसे में विभाग में रिक्त पदों को भरने से उसके प्रशासनिक और मैदानी कार्यों के संचालन में अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध होगा. सहायक उप नियंत्रक के पद विभागीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, वहीं भंडार अधीक्षक और स्टोरमैन के पद विभाग की सामग्री और भंडार व्यवस्था से संबंधित हैं. आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक कार्यालयी कार्यों के संचालन में सहयोग करेंगे, जबकि डिस्पैच राइडर से जुड़े पद विभागीय दस्तावेजों और अन्य आवश्यक सामग्री के आवागमन जैसे कार्यों के लिए उपयोगी होंगे.

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