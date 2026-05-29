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लातेहार में एक करोड़ से अधिक कीमत की अवैध शराब जब्त, पांच तस्कर गिरफ्तार

लातेहार में शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक करोड़ से अधिक की अवैध शराब जब्त की है.

Illicit Liquor Seized in Latehar
लातेहार पुलिस की गिरफ्त में शराब तस्कर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 29, 2026 at 8:20 PM IST

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लातेहारः शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर एक ट्रक से एक करोड़ से अधिक कीमत की अवैध शराब जब्त की है. साथ ही पुलिस ने पांच तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार तस्करों में लातेहार जिले के चंदवा निवासी सूरज कुमार और गौतम कुमार, हेरहंज निवासी छोटू कुमार यादव, हजारीबाग निवासी रामकुमार पांडेय और गिरिडीह निवासी प्रकाश कुमार रवानी शामिल है.

जानकारी देते डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची से लातेहार की ओर एक ट्रक आ रहा है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लदी है. सूचना यह भी मिली कि ट्रक को एस्कॉर्ट करने के लिए दो गाड़ियां भी साथ चल रही हैं, जिस पर तस्कर सवार हैं. सूचना मिलने के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम गठित की गई और अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान शुरू किया गया.

ट्रक और कार के माध्यम से शराब की तस्करी

पुलिस टीम ने चंदवा थाना क्षेत्र के ससंग मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया. इस दौरान वहां एक ट्रक पहुंचा, ट्रक के पीछे दो छोटी गाड़ियां भी चल रही थी. पुलिस ने गाड़ियों को रोका और तलाशी आरंभ की. ट्रक के डाले में बोरियों में भरकर भूसा रखा हुआ था, लेकिन जब बोरियां हटाई गई तो वहां भारी मात्रा में अवैध शराब मिली. वहीं ट्रक के पीछे आ रही छोटी गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें भी अवैध शराब की पेटियां बरामद हुई.

50 हजार से अधिक शराब की बोतलें बरामद

शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है. तीन गाड़ियों में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था. जब तीनों गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उसमें कुल 1054 शराब की अवैध बेटियां बरामद की गई. जिसमें 50 हजार से अधिक शराब की बोतलें थी.

गिरोह का सरगना पुलिस की पकड़ से दूर

उन्होंने बताया कि इस दौरान पांच तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है. जबकि गिरोह का सरगना रंजीत यादव जो लातेहार जिले के हेरहंज का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में ऐसी संभावना लग रही है कि यह शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और इसे बिहार में ले जाकर बेचने की योजना थी. डीएसपी ने कहा कि शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

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