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लातेहार में एक करोड़ से अधिक कीमत की अवैध शराब जब्त, पांच तस्कर गिरफ्तार

लातेहारः शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर एक ट्रक से एक करोड़ से अधिक कीमत की अवैध शराब जब्त की है. साथ ही पुलिस ने पांच तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार तस्करों में लातेहार जिले के चंदवा निवासी सूरज कुमार और गौतम कुमार, हेरहंज निवासी छोटू कुमार यादव, हजारीबाग निवासी रामकुमार पांडेय और गिरिडीह निवासी प्रकाश कुमार रवानी शामिल है.

जानकारी देते डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची से लातेहार की ओर एक ट्रक आ रहा है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लदी है. सूचना यह भी मिली कि ट्रक को एस्कॉर्ट करने के लिए दो गाड़ियां भी साथ चल रही हैं, जिस पर तस्कर सवार हैं. सूचना मिलने के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम गठित की गई और अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान शुरू किया गया.

ट्रक और कार के माध्यम से शराब की तस्करी

पुलिस टीम ने चंदवा थाना क्षेत्र के ससंग मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया. इस दौरान वहां एक ट्रक पहुंचा, ट्रक के पीछे दो छोटी गाड़ियां भी चल रही थी. पुलिस ने गाड़ियों को रोका और तलाशी आरंभ की. ट्रक के डाले में बोरियों में भरकर भूसा रखा हुआ था, लेकिन जब बोरियां हटाई गई तो वहां भारी मात्रा में अवैध शराब मिली. वहीं ट्रक के पीछे आ रही छोटी गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें भी अवैध शराब की पेटियां बरामद हुई.