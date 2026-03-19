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लातेहार में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद, 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई कीमत

लातेहार में गांजा की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. ट्रक सहित भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है.

Ganja Seized in Latehar
जब्त गांजा और पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 19, 2026 at 6:54 PM IST

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लातेहारः नशे के कारोबार के खिलाफ लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम ने लातेहार सदर थाना क्षेत्र के कोमो जंगल के पास मुख्य पथ पर खड़ी ट्रक से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की कीमत लाखों में आंकी गई है. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने मादक पदार्थ गांजा बरामद होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. जांच पूरी होने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा.

चारे की बोरियों में छुपाकर रखा गया था गांजा

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक जिसमें मवेशियों का चारा लोड है, उस ट्रक में चारे की बोरियों में छुपाकर भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही है. सूचना के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की एक टीम गठित की गई. थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर विक्रांत उपाध्याय और सब इंस्पेक्टर राहुल सिन्हा ने वाहन जांच अभियान चलाया.

जानकारी देते एसपी कुमार गौरव . (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान चारा लोड खड़ी ट्रक की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में पैकेट में बंद मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया. इसके बाद दंडाधिकारी के रूप में लातेहार सीओ नंदकुमार राम की उपस्थिति में ट्रक की पूरी तलाशी ली गई. इस दौरान लगभग डेढ़ सौ से अधिक पैकेट में बंद मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

50 लाख से भी अधिक आंकी गई कीमत

ट्रक से पुलिस ने जो गांजा बरामद किया है उसकी कीमत 50 लाख रुपये से भी अधिक आंकी गई है. जानकारों का कहना है कि वर्तमान समय में लगभग 10 हजार रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अवैध गांजा की बिक्री की जाती है. लातेहार में जो गांजा बरामद किया गया है उसमें एक पैकेट में ही तीन से पांच किलोग्राम गांजा होने का अनुमान है.

Ganja Seized in Latehar
जब्त गांजा. (फोटो-ईटीवी भारत)

पुलिस की जांच जारी

इधर, इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा को बरामद किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच अभी चल रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उक्त गांजा कहां से आ रहा था और कहां ले जाया जा रहा था?

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