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लातेहार में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद, 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई कीमत

लातेहारः नशे के कारोबार के खिलाफ लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम ने लातेहार सदर थाना क्षेत्र के कोमो जंगल के पास मुख्य पथ पर खड़ी ट्रक से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की कीमत लाखों में आंकी गई है. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने मादक पदार्थ गांजा बरामद होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. जांच पूरी होने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा.

चारे की बोरियों में छुपाकर रखा गया था गांजा

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक जिसमें मवेशियों का चारा लोड है, उस ट्रक में चारे की बोरियों में छुपाकर भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही है. सूचना के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की एक टीम गठित की गई. थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर विक्रांत उपाध्याय और सब इंस्पेक्टर राहुल सिन्हा ने वाहन जांच अभियान चलाया.

जानकारी देते एसपी कुमार गौरव . (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान चारा लोड खड़ी ट्रक की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में पैकेट में बंद मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया. इसके बाद दंडाधिकारी के रूप में लातेहार सीओ नंदकुमार राम की उपस्थिति में ट्रक की पूरी तलाशी ली गई. इस दौरान लगभग डेढ़ सौ से अधिक पैकेट में बंद मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

50 लाख से भी अधिक आंकी गई कीमत