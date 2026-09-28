वोटर लिस्ट को लेकर प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ सहित कई शहरों में क्रांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन
प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ में कांग्रेसियों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन कर चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा निकाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 3:57 PM IST
प्रयागराज / सहारनपुर/ मेरठ: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ी और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर यूपी के कई जिलों में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया.
प्रयागराज के सोरांव में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर उतर कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका.
तहसील तक निकाला मार्च, पुलिस से हुई झड़प
कांग्रेस गंगापार जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोरांव ब्लॉक से तहसील परिसर तक एक विरोध मार्च निकाला. मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
इस बीच, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात पुलिस बल के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. हालांकि, धक्का-मुक्की के बीच कार्यकर्ता तहसील परिसर के भीतर दाखिल होने में कामयाब रहे.
सीईसी के पुतले का दहन, निष्पक्ष जांच की मांग
तहसील परिसर में पहुंच कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया. कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सीईसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग उठाई.
जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर जनता और विपक्ष के मन में भारी संदेह है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी एसआईआर प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की मांग करती है, ताकि आम नागरिक के मताधिकार की रक्षा हो सके.
इस विरोध प्रदर्शन में विधानसभा प्रभारी मंजू मौर्या, वरिष्ठ नेता शरद उपाध्याय मुन्ना और जिला उपाध्यक्ष डॉ. जगत नारायण सिंह सहित पार्टी के कई प्रमुख पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे.
सहारनपुर में कांग्रेसियों का कलेक्ट्रेट पर हंगामा, कई गिरफ्तार
सहारनपुर : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को सहारनपुर कलेक्ट्रेट पर हंगामा हो गया. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे.
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की शुरू हो गई. स्थिति बिगड़ने पर कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.
पुलिस और कोंग्रेसियों के बीच हुई धक्का मुक्की में जिलाध्यक्ष संदीप राणा का कुर्ता भी फट गया. वहीँ पुलिस ने महानगर अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया.
कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर जाम लगा कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने-सामने आ गए. आरोप है कि एक कांग्रेस नेता ने पुलिसकर्मी को धक्का दिया. देखते ही देखते मौके पर आपाधापी की स्थिति बन गई.
मेरठ में सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोमवार को मेरठ में भी कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए. इस अवसर पर मिशनरी मुख्यालय पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. साथ ही इस दौरान काफी संख्या में पुलिस कर निधि मौजूद रहे कांग्रेस नेता रंजन शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस को पुलिस ऑफ प्रशासन ने प्रदर्शन नहीं करने दिया, तो हर चौपले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करेंगे. इस मौके पर कांग्रेसियों ने नारेबाजी की.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस अवसर पर कमिश्नरी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर काली पट्टी बाँधकर प्रदर्शन किया.
इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष रंजन शर्मा और गौरव भाटी ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने सड़कों पर उतरे हैं. इस दौरान सरकार पर भी कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा.