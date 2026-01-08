ETV Bharat / state

आतीशि के खिलाफ भाजपा नेताओं ने जमकर किया प्रदर्शन, रमेश बिधूड़ी ने सदस्यता रद्द करने की मांग की

आतीशि सिंह के खिलाफ कालकाजी विधायक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन ( ETV Bharat )