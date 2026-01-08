ETV Bharat / state

आतीशि के खिलाफ भाजपा नेताओं ने जमकर किया प्रदर्शन, रमेश बिधूड़ी ने सदस्यता रद्द करने की मांग की

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह के खिलाफ सिख गुरुओं पर अभद्र टिप्पणी पर विरोध किया जा रहा है.

आतीशि सिंह के खिलाफ कालकाजी विधायक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन
आतीशि सिंह के खिलाफ कालकाजी विधायक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 8, 2026 at 3:57 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी सिंह के खिलाफ सिख गुरुओं पर टिप्पणी किए जाने के विरोध में कालकाजी विधायक कार्यालय पर भाजपा ने जमकर प्रदर्शन किया. भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और कालका जी के सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के माध्यम से सिख समुदाय के लोगों ने आतिशी की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की.

दिल्ली विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जब दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन पर अपना वक्तव्य रख रही थी, तभी अंत में उन्होंने कथित तौर पर कहा, “कहते हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो.” उनके इसी वक्तव्य को अभद्र और अपमानजनक माना जा रहा है. अब उनके इस बयान के बाद सिख समुदाय के बीच आतिशी का कड़ा विरोध देखा जा रहा है. उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है.

आतीशि सिंह के खिलाफ कालकाजी विधायक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

इस प्रदर्शन के दौरान आतिशी के इस्तीफा की मांग किए जाने की नारे भी लगाए जा रहे हैं. वही पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी सिंह ने जो सिख गुरुओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की है वह बेहद अमर्यादित है, जिसे बोल कर बताना भी मुनासिब नहीं. जिस सिख गुरुओं ने देश के लिए बलिदान दिया है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है. इससे पूरा सिख समुदाय आहत है. इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आतिशी का विधानसभा की सदस्यता रद्द हो. क्योंकि आतिशी दिल्ली में सिंह बन जाती है और गोवा में मारलेना.

बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए और विधायक कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोक दिया गया. हालांकि इस दौरान आतिशी सिंह का पुतला दहन किया गया.

