‎UGC के नए नियमों के खिलाफ बूंदी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, पुरुषों ने पहनी जंजीरे, जानिए क्यों?

समिति सदस्यों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. विभिन्न नारे लिखी तख्तियां लिए महिलाएं चल रही थीं. पुरुष हाथों में हथकड़ियां पहने थे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट में घुसने से रोक दिया. केवल 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को ही प्रवेश दिया. इस पर प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर बैठ गए. इस दौरान मिथिलेश दाधीच, विश्वनाथ महेश्वरी, मनीष गौतम, सुनील हाड़ौती, रविंद्र काला, पीयूष शर्मा, विकास सनाढय आदि मौजूद थे. सभी ने एक सुर में UGC के नए नियम को पूरी तरह वापस लेने की मांग की.

‎बूंदी: उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नई गाइडलाइन के विरोध में मंगलवार को बूंदी में जोरदार प्रदर्शन किया गया. सवर्ण समाज संघर्ष समिति बूंदी के आह्वान पर दोपहर में सवर्ण समाज के लोग जुटे और UGC के इस नए नियम को काला कानून बताते हुए रैली निकाली. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर करीब एक घंटे धरना दिया. इससे सड़क पर जाम लग गया. इस दौरान केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए गए. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

दिखावे की समानता: सवर्ण समाज संघर्ष समिति से जुड़े संजय जैन ने कहा कि UGC का यह नया इक्विटी रेगुलेशन दिखावे की समानता है. हकीकत में यह नियम समाज को बांटने वाला है. हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि शिक्षा का माहौल खराब न हों. UGC का नया रेगुलेशन 2012 के पुराने नियमों को हटाकर लाया गया है. यह नियम व्यवहार में समानता नहीं बल्कि एकतरफा पक्षपात को जन्म देगा.

प्रदर्शन के दौरान पुरुषों ने पहली जंजीरें (ETV Bharat Bundi)

‎नियम का दुरुपयोग संभव: समिति से जुड़े हिम्मत सिंह गौड़ ने बताया कि छात्रों को जातियों में बांटकर समानता नहीं लाई जा सकती. नियम भविष्य में बड़े सामाजिक तनाव का कारण बनेगा. सवर्ण समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा. यह नियम बनाते समय न इसके संभावित दुरुपयोग पर विचार किया गया और न ही दूरगामी सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया गया. सरकार और यूजीसी ने नियम को गहराई से परखा होता तो यह केवल एक वर्ग विशेष को राहत देने और शेष समाज के लिए भेदभावपूर्ण नहीं बनता. इन नियमों को जबरन थोपा गया तो शिक्षण संस्थानों में सौहार्द बिगड़ेगा. छोटी-छोटी बातों पर कानूनी विवाद पैदा होंगे. इससे न केवल शिक्षा का माहौल प्रभावित होगा, बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर भी अनावश्यक बोझ बढ़ेगा.‎

‎छात्र वर्ग को जातियों में बांटना खतरनाक: समिति के ‎‎बुंदेल सिंह ने कहा, नियम-कानून सबके लिए समान होने चाहिए. किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार देना और बाकी को संदेह के घेरे में लाना सरासर गलत है. छात्र वर्ग ही भविष्य के भारत का निर्माण करेगा. छात्र समाज को जातियों में बांटना खतरनाक है. डॉ. वीएन माहेश्वरी ने रेगुलेशन को संविधान की प्रस्तावना के विरुद्ध बताया.

