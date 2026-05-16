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NTA के दफ्तर पर NSUI छात्र संगठन का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री और NTA डीजी के इस्तीफे की मांग

NSUI छात्र संगठन का जबरदस्त प्रदर्शन ( ETV Bharat )