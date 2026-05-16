NTA के दफ्तर पर NSUI छात्र संगठन का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री और NTA डीजी के इस्तीफे की मांग
पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के कारण NEET-UG की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है.
Published : May 16, 2026 at 6:14 PM IST
नई दिल्ली: NEET UG की परीक्षा रद्द होने और नीट के परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के भविष्य के साथ परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA खिलवाड़ कर रही है इसी को लेकर एनएसयूआई के द्वारा NTA के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया.
इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी. इस दौरान प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठन के कार्यकर्ता NTA के दफ्तर में भी घुसने का प्रयास किया और बैरिकेड पर चढ़कर जमकर प्रदर्शित किया है. इस दौरान छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा बैरिकेड से नीचे उतारा गया, जहां छात्र संगठन के लोग नीचे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया.
NSUI छात्र संगठन का जबरदस्त प्रदर्शन: एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा प्रदर्शन के दौरान देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA के महानिदेशक के इस्तीफा की मांग की गई. छात्र आदित्य ने बताया कि NTA के द्वारा जब नीट की परीक्षा रद्द की गई तो छात्रों में मायूसी देखा जा रहा है, जो छात्र इस बार नीट की परीक्षा दिए थे, जिन्हें उम्मीद थी कि वह सेलेक्ट हो जाएंगे, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, छात्र बहुत मायूस है.
पेपर लीक से छात्रों का भविष्य अंधेरे में: वहीं हरियाणा से आए छात्र अनंत प्रताप सिंह ने कहा कि जो नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इससे छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला गया है. इसलिए हम लोग आज NTA के दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं. हम लोग चाहते हैं कि इस बार जिस तरह से नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, अब दोबारा कभी ऐसा ना हो, इसके लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA के डीजी को माफी मांगनी चाहिए.
छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई: छात्र अनमोल बताते हैं कि यह पूरा सिस्टम का फेलियर है, जो एजेंसी इतनी बड़ी नीट की परीक्षा कराती है और अगर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिली भगत हुआ है. भ्रष्टाचार का खेल था, जो उजागर हुआ है. नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई है. अब कहा जा रहा है कि अगले वर्ष से ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा लेकिन क्या उसमें साइबर के माध्यम से चोरी नहीं होगी.
बता दें कि पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के कारण NEET-UG की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसकी वजह से यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है. भारत सरकार की मंजूरी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा घोषित NEET दोबारा परीक्षा की तारीख 21 जून है. वहीं अगले साल से यह परीक्षा ऑनलाइन कराया जाएगा.
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