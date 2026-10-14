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भारी बवाल, पुलिस से भिड़े किसान!

बिजनौर: भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नुमाइश ग्राउंड पर जमकर नोकझोंक और झड़प हुई. जिला अध्यक्ष वीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए.

प्रदर्शन क्यों: किसान गुलदार की समस्या से निजात दिलाने,गन्ने का मूल्य बढ़ाने और बकाया गन्ना भुगतान कराने समेत कई मांगों को लेकर गन्ना समिति की ओर कूच कर रहे थे. पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, लेकिन किसान बैरियर हटाकर गन्ना समिति पहुंच गए, जहां उन्होंने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया.





पूरा घटनाक्रम: बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष वीर सिंह के नेतृत्व में सेंट मैरी स्कूल के पास एकत्र हुए. यहां से किसान ट्रैक्टरों और पैदल नारेबाजी करते हुए गन्ना समिति की ओर बढ़ने लगे. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने नुमाइश ग्राउंड पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, लेकिन बैरियर मजबूती से बंधे होने के कारण उन्हें काफी परेशानी हुई. देखते ही देखते किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, पुलिस के रोकने के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए. किसानों ने बैरिकेडिंग हटाई और आगे बढ़ते हुए गन्ना समिति पहुंच गए.



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