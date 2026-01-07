ETV Bharat / state

'बुलडोजर एक्शन बंद करो' और हमारे घर वापस करो', आली गांव में सड़कों पर उतरे लोग, जमकर किया प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के द्वारा बीते 15 दिसंबर 2025 को आली गांव में तकरीबन 300 मकान को सील कर दिया गया था. वहीं अब उन मकानों पर कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि उस वक्त दिल्ली में ग्रेप 3 और ग्रेप 4 की नियमें लागू थी, जिसके वजह से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाई और सीलिंग करके छोड़ दिया गया था. अब स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से हजारों लोग बेघर होने की कगार पर हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा की गई हालिया सीलिंग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है. यूपी सिंचाई विभाग की तक़रीबन 8.48 एकड़ जमीन पर बनी सैंकड़ों झुग्गियों ओर दुकानों को पहले ही तोड़ने का नोटिस दिया जा चुका है. पिछले साल दिसंबर में कई दुकानों और झुग्गियों को सील भी किया गया था, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने “बुलडोजर एक्शन बंद करो” और “हमारे घर वापस करो” जैसे नारे लगाए है.

आली गांव में घरों पर सीलिंग से दहशत: उन्होंने प्रशासन से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की गुहार लगाई है. लोगों ने कहा कि हम बरसों से इस जमीन पर रह रहे हैं, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि यह जमीन यूपी सिंचाई विभाग की है जबकि हमारा दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड,आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजली बिल तमाम डॉक्यूमेंट यही के हैं और तो और लोगों ने कहा कि सीलिंग के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी जबरन घरों से बाहर निकाल दिया गया, अब हम लोग बाहर ही टेंट लगाकर सो रहे हैं जबकि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ऐसे में हम लोग अपने छोटे बच्चों के साथ टेंट में रहने पर मजबूर है.

घरों पर सीलिंग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन: स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलोग यहां बीते 50 साल से रह रहे थे तब हमें किसी ने बिना रोक ना टोका और आज उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की टीम अपने जमीन होने का दावा कर हमें उजाड़ रही है. जो बीजेपी सरकार यह कहती थी कि जहां झुग्गी वही मकान आज हमें मकान तो मिला नहीं लेकिन हमें उजाड़ा जरूर जा रहा है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की टीम के द्वारा अली गांव के 300 घरों को जिसमें कई दुकानें भी है, उन्हें सील कर दिया गया है और उस पर बुलडोज़र की कभी भी कार्रवाई की जा सकती है. उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा कहा गया है कि उनके 8.48 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लोगों ने घर बना लिए हैं. दुकान बना ली है, जिसे कोर्ट में खाली कराने के लिए डाला गया था, जब कोर्ट का आदेश मिला है तब हम लोग यहां पर 15 दिसंबर को कार्रवाई की और घरों और दुकानों को सील किया है.

