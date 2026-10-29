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BHU में छात्रसंघ बहाली को लेकर छात्रों का मार्च; कुलपति आवास के पास हुई धक्का-मुक्की

BHU में छात्रसंघ बहाली को लेकर छात्रों का मार्च. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर छात्र-छात्राओं ने विशाल मार्च निकाला. छात्र संगठन के आह्वान पर निकले इस मार्च में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया. विश्वनाथ मंदिर परिसर से शुरू हुआ मार्च विभिन्न मार्गों से होते हुए छात्रसंघ भवन तक पहुंचा.

मार्च के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब छात्र कुलपति आवास के पास पहुंचे. यहां छात्रों और विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. छात्रों का आरोप है कि वह अपनी संवैधानिक मांग को लेकर कुलपति आवास के सामने कुछ देर के लिए रुके थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के सुरक्षा अधिकारियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी.