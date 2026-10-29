BHU में छात्रसंघ बहाली को लेकर छात्रों का मार्च; कुलपति आवास के पास हुई धक्का-मुक्की
छात्रसंघ भवन पर पहुंचकर विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को दोहराया और आंदोलन आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:39 AM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर छात्र-छात्राओं ने विशाल मार्च निकाला. छात्र संगठन के आह्वान पर निकले इस मार्च में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया. विश्वनाथ मंदिर परिसर से शुरू हुआ मार्च विभिन्न मार्गों से होते हुए छात्रसंघ भवन तक पहुंचा.
मार्च के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब छात्र कुलपति आवास के पास पहुंचे. यहां छात्रों और विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. छात्रों का आरोप है कि वह अपनी संवैधानिक मांग को लेकर कुलपति आवास के सामने कुछ देर के लिए रुके थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के सुरक्षा अधिकारियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी.
करीब 30 साल से चुनाव बंद: मार्च में शामिल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र मुरारी ने कहा कि देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होते हैं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करीब 30 वर्षों से छात्र संघ के चुनाव बंद है. इसे लेकर छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि छात्र संघ विद्यार्थियों की समस्याओं, अधिकारों और मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने का लोकतांत्रिक माध्यम है. जब तक विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल नहीं होता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.
जरूरी है व्यावहारिक अनुभव: काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा पल मिश्रा ने बताया कि छात्र-छात्राएं विश्वनाथ मंदिर परिसर से महिला महाविद्यालय तक मार्च निकाल रहे हैं. इसका उद्देश्य छात्र संघ की बहाली की मांग को मजबूती से उठाना है. उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी विश्वविद्यालयों से भी मिलती है.
उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लोकतंत्र की जानकारी केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें व्यावहारिक रूप से भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए. छात्रसंघ चुनाव इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
मार्च के अंत में छात्रसंघ भवन पर पहुंचकर विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को दोहराया और आंदोलन आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया. छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वह लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे.
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