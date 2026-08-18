ETV Bharat / state

चमोली नंदानगर में भयंकर लैंडस्लाइड, चट्टान टूटने से सड़क बंद, बढ़ी परेशानियां

स्थानीय लोगों ने विभाग से तत्काल जेसीबी और अन्य मशीनरी लगाकर सड़क से चट्टान व मलबा हटाने और यातायात सुचारु कराने की मांग की है.

LANDSLIDE IN NANDANAGAR
नंदानगर में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: जिले में बारिश का कहर लगातार जारी है. लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और चट्टानें टूटने से सड़कें बंद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है. मंगलवार को नंदानगर जाने वाली सड़क पर थिरपाक-छीड़िया के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा. चट्टान और मलबा आने से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया.

घटना दोपहर के आसपास की बताई जा रही है. अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटने से सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गए. इससे नंदानगर की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह ठप हो गया. सड़क बंद होने के कारण कई वाहन और यात्री मार्ग में फंस गए. बारिश के बीच पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में मौके पर आवाजाही करना भी जोखिम भरा बना हुआ है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने संबंधित विभाग से तत्काल जेसीबी और अन्य मशीनरी लगाकर सड़क से चट्टान व मलबा हटाने और यातायात सुचारु कराने की मांग की है.

लगातार बढ़ रही परेशानी: चमोली में बारिश के दौरान पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन और सड़क बाधित होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित होने के साथ ही यात्रियों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. बारिश जारी रहने से संवेदनशील स्थानों पर दोबारा भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

बता दें उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं. प्रदेश के कई हिस्सों में करीब 40 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है. पहाड़ से मैदान तक बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. कहीं नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं तो कहीं भूस्खलन ने सड़कों को बंद कर दिया है. राजधानी देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, टिहरी, चमोली समेत कई जिलों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.

पढ़ें---

TAGGED:

नंदानगर में लैंडस्लाइड
चमोली नंदानगर लैंडस्लाइड
LANDSLIDE IN NANDANAGAR
चमोली में बारिश
LANDSLIDE IN NANDANAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.