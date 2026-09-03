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उत्तरकाशी उडरी गांव में भयंकर लैंडस्लाइड, ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान, कई घरों को नुकसान

उत्तरकाशी: जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच उडरी गांव में भारी भूस्खलन होने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. पहाड़ी से अचानक बड़ी मात्रा में मलबा और बोल्डर खिसककर गांव की ओर आ गए. मलबा कई घरों में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. खतरा बढ़ता देख लोगों ने किसी तरह घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर अपनी जान बचाई. घटना में पांच घरों को भारी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, गनीमत रही कि भूस्खलन की चपेट में आने से किसी व्यक्ति की जान नहीं गई.

भूस्खलन के बाद गांव में देर तक दहशत का माहौल बना रहा. पहाड़ी से मलबा आने के कारण ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए. कई घरों में मलबा भरने से सामान को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है. ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दौरान अचानक पहाड़ी से मलबा आने लगा. देखते ही देखते मलबा घरों तक पहुंच गया. खतरे को भांपते हुए लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए. मलबा आने के बाद ग्रामीण खुद ही अपने घरों की छतों और आसपास जमा मलबे को हटाने में जुट गए. संसाधनों के अभाव में ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. लगातार बारिश के कारण जमीन के धंसने और दोबारा भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है. इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है.

उत्तरकाशी उडरी गांव में भयंकर लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम की मांग: उडरी गांव के नरेश रावत ने प्रशासन से तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने की मांग की है. उन्होंने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ ही क्षतिग्रस्त घरों का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश अभी जारी है. पहाड़ी से लगातार मलबा आने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में प्रशासन की ओर से संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने और जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए.