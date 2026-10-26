ETV Bharat / state

कोटा में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

गोदाम में आग बुझाता दमकल कर्मी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के रायपुरा इलाके में कैथून रोड पर सोमवार सुबह टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई. लपटें और धुआं दूर-दूर तक दिखा, आसपास रिहायशी इलाका होने से अफरा-तफरी मच गई. गोदाम में रखा शादी-समारोह का लाखों का सामान कुर्सियां, टेंट, रजाई-गद्दे, फर्नीचर और लाइट जलकर खाक हो गया. गोदाम मालिक लक्ष्मण कुमार प्रजापति ने आगजनी की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दी है, जबकि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है.

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि रायपुरा इलाके में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना सुबह 6 बजे मिली थी, जिसके तत्काल बाद दमकल को रवाना कर दिया गया था. आग काफी भीषण थी. ऐसे में तत्काल अन्य दमकलों को भी भेजा गया. दूर-दूर से धुआं व लपटें देखी जा रही थीं. आसपास रिहायशी इलाका भी था. इसमें एक के बाद एक चार दमकलों को मौके पर भेजा गया. करीब 1 घंटे से ज्यादा समय में आग पर काबू पाया गया. इस मामले में गोदाम में फायर एनओसी से लेकर अन्य सभी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. आग प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगना सामने आ रहा है, हालांकि गोदाम मालिक लक्ष्मण कुमार का कहना है कि कुछ लोग भी आग लगा सकते हैं.