कोटा में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक
दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन आग से वे भी जल गए. अब पुलिस को जांच के लिए आसपास के कैमरे देखने होंगे.
Published : October 26, 2026 at 10:54 AM IST
कोटा: शहर के रायपुरा इलाके में कैथून रोड पर सोमवार सुबह टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई. लपटें और धुआं दूर-दूर तक दिखा, आसपास रिहायशी इलाका होने से अफरा-तफरी मच गई. गोदाम में रखा शादी-समारोह का लाखों का सामान कुर्सियां, टेंट, रजाई-गद्दे, फर्नीचर और लाइट जलकर खाक हो गया. गोदाम मालिक लक्ष्मण कुमार प्रजापति ने आगजनी की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दी है, जबकि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है.
नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि रायपुरा इलाके में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना सुबह 6 बजे मिली थी, जिसके तत्काल बाद दमकल को रवाना कर दिया गया था. आग काफी भीषण थी. ऐसे में तत्काल अन्य दमकलों को भी भेजा गया. दूर-दूर से धुआं व लपटें देखी जा रही थीं. आसपास रिहायशी इलाका भी था. इसमें एक के बाद एक चार दमकलों को मौके पर भेजा गया. करीब 1 घंटे से ज्यादा समय में आग पर काबू पाया गया. इस मामले में गोदाम में फायर एनओसी से लेकर अन्य सभी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. आग प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगना सामने आ रहा है, हालांकि गोदाम मालिक लक्ष्मण कुमार का कहना है कि कुछ लोग भी आग लगा सकते हैं.
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दुकान मालिक ने कहा- दमकल देरी से पहुंची: इस पूरे मामले पर दुकान मालिक लक्ष्मण कुमार प्रजापति का कहना था कि सुबह 5 बजे आग लगी थी. वह गोदाम के पास नहीं रहते हैं, आसपास के रिहायशी इलाके के लोगों ने ही उन्हें फोन किया था और आग के संबंध में सूचना दी. जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे. अग्निशमन अनुभाग को भी इस संबंध में उन्होंने सूचना दी और दमकल काफी देरी से आग बुझाने के लिए पहुंची है. शुरुआत में एक दमकल आई थी और बाद में आग ज्यादा होने पर पांच दमकल पहुंचीं. दुकान मालिक ने बताया कि उसका शादी और समारोह में टेंट हाउस और सजावट का काम है. आग से सारा सामान जल गया है. जिसमें कुर्सियों से लेकर टेंट के सामान, रजाई, तकिए, गद्दे और फर्नीचर भी शामिल है. उसके अलावा लाइट का भी पूरा सामान जल गया है.
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सीसीटीवी भी जले: गोदाम मालिक का कहना था कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, लेकिन सब कुछ जल गया है. अब आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखेंगे. साथ ही आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या किसी ने लगाई है, यह भी आसपास के कैमरों से ही क्लियर होगा. पुलिस में उन्होंने शिकायत भी दी है.