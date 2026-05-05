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उदयपुर-अहमदाबाद स्लीपर बस में भीषण आग, समय रहते यात्रियों को निकाला बाहर, टली बड़ी दुर्घटना

उदयपुर: शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उदयपुर से अहमदाबाद जा रही एक लग्जरी स्लीपर कोच बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही पलों में जलकर खाक हो गई. यह घटना बलीचा क्षेत्र के पास हुई. अचानक हुए इस घटनाक्रम से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही उदयपुर अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने तेजी और सूझबूझ के साथ आग बुझाने का कार्य शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आग को आसपास फैलने से रोक दिया गया. अग्निशमन विभाग के अनुसार, बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. यह राहत की बात रही कि इतनी भीषण आग के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. हालांकि तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.