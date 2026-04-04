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सिद्धबाबा पहाड़ पर भीषण आग, मंदिर तक पहुंची आग की लपटें, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आग की खबर है. यहां के सिद्धबाबा पहाड़ पर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है. आग लगने की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी तेज है कि इसकी लपटें ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर के पास तक पहुंच गई है.

आग ने पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया है. चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और आग तेजी से फैलती हुई मंदिर के नजदीक तक पहुंच चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि पहले सिद्धबाबा पहाड़ी के जंगल में आग लगी. उसके बाद खर पतवार से यह आग बढ़ते बढ़ते पहाड़ी पर फैलने लगी.

सिद्धबाबा पहाड़ी पर आग (ETV BHARAT)

फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना

आग लगने की घटना के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी. उसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है. वहीं मंदिर समिति के सदस्य भी सक्रिय रूप से राहत कार्य में जुटे हुए हैं. इसके साथ ही नगर सेना के जवान भी मौके पर मौजूद हैं और हालात को नियंत्रित करने में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं.

सिद्धबाबा पहाड़ी पर आग (ETV BHARAT)

आग से अब तक किसी प्रकार की जनहानि नहीं

आग लगने की घटना के बाद तुरंत लोग और जिला प्रशासन एक्टिव हो गया. समय रहते दमकल विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया. इस वजह से हालात ज्यादा नहीं बिगड़ सका. आग की स्थिति को देखते हुआ मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला प्रशासन और दमकल कर्मी मुस्तैद हैं. आग को फैलन से रोकने की हर कोशिश की जा रही है.