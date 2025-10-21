दिवाली की रात लगी भीषण आग: रेवाड़ी में पार्किंग में खड़ी 4 बसें जली, गुरुग्राम में वेयरहाउस जलकर राख
Fire Incident in Haryana: रेवाड़ी और गुरुग्राम में दिवाली की रात लगी आग, चार बसें और एक वेयरहाउस जलकर खाक.
Published : October 21, 2025 at 10:23 AM IST
रेवाड़ी/गुरुग्राम: हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा इलाके में दिवाली की रात खुशियों के बीच अचानक अफरा-तफरी मच गई. सेक्टर-6 स्थित बेस्ट टेक मॉल के पास बनी एक निजी बस पार्किंग में देर रात पटाखों की चिंगारी से आग लग गई. चिंगारी सबसे पहले एक बस पर गिरी, जिससे आग भड़क उठी और देखते ही देखते पास खड़ी चार बसें जलकर राख हो गईं. मौके पर पहुंचे बस मालिक ने तत्परता दिखाते हुए चार अन्य बसों को समय रहते बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया.
आग में पुलिसकर्मी हुआ घायल: आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और धारूहेड़ा थाना पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. आग बुझाने के प्रयास के दौरान डायल 112 पर तैनात एक पुलिसकर्मी दमकल की तेज प्रेशर वाली पानी की धार की चपेट में आ गया और घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है. आग इतनी तेज थी कि दमकल के पहुंचने तक चारों बसें पूरी तरह जल चुकी थीं.
बसों का करोड़ों का नुकसान: धारूहेड़ा सेक्टर-6 के प्रभारी सचिन कुंडू के अनुसार, पार्किंग में कुल 8 बसें खड़ी थीं, जिनमें से चार जल गईं. आगजनी का कारण दिवाली पर की गई आतिशबाजी से निकली चिंगारी बताया जा रहा है. बस मालिक ने बताया कि जलकर राख हुई बसों की कीमत करोड़ों में है. आग लगने की पूरी घटना की जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव हो सके.
गुरुग्राम के पटौदी में वेयरहाउस में भीषण: इसी रात एक और बड़ी घटना गुरुग्राम के पटौदी इलाके से सामने आई. राठीवास गांव में स्थित एक वेयरहाउस में देर रात अचानक आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. देर रात तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था.
अफरा-तफरी का माहौल: आग की लपटें देख इलाके में दहशत फैल गई. स्थानीय लोग घबराकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हालांकि, वेयरहाउस में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया. आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस और फायर विभाग की टीमें जांच में जुटी हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें- फरीदाबाद के रेस्टोरेंट में लगी आग, गैस सिलेंडर लीक होने से हादसा, मौके पर पहुंची दमकल टीम ने पाया काबू
ये भी पढ़ें- फरीदाबाद की ये दिवाली है खास, पहली बार दुल्हन की तरह सजा शहर, ईटीवी भारत संग देखिए शहर का खूबसूरत नजारा