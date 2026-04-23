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दिल्ली: मूर्ति बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक दर्जन गाड़ियों ने पाया काबू

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है.

मूर्ति बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग
मूर्ति बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2026 at 6:54 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बुधविहार थाना क्षेत्र के रिठाला गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक फाइबर मूर्ति बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के इलाके में धुआं फैल गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं.

आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री के अंदर रखा सामान तेजी से जलने लगा. स्थिति को देखते हुए दमकल विभाग की करीब एक दर्जन गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने के दौरान सुरक्षा के लिहाज से इलाके की बिजली सप्लाई को तुरंत बंद कर दिया गया, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.

मूर्ति बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है. हालांकि, फैक्ट्री में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया, जिससे मालिक को भारी नुकसान हुआ है.

पुलिस और दमकल विभाग की टीम अब आग लगने के सटीक कारणों की जांच में जुटी हुई है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है, लेकिन पूरी स्थिति की पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

फिलहाल, यह घटना एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों और बिजली व्यवस्था की जांच की जरूरत को उजागर करती है. प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में सुरक्षा उपायों का खास ध्यान रखें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके.

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