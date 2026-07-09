हापुड़ में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग, एक कर्मचारी की मौत, एक झुलसा
दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 10:26 AM IST
हापुड़: जनपद में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया. सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फैक्ट्री में लगी आग में एक कर्मचारी की जलकर मौत हो गई. एक कर्मचारी झुलस गया. उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग से फैक्ट्री का सामान जलकर राख हो गया.
बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र का है. थाना धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी के मसूरी गुलावठी रोड पर स्थित में सुख स्टील्स में गद्दे की शीट बनाने का काम हो रहा था. सुबह करीब 4 बजे अचानक फैक्ट्री में आग लग गई. इससे फैक्ट्री के अंदर अफरातफरी मच गई. आसपास आग की लपटे और धुएं का गुबार देखकर लोगों में हड़कंप मच गया. इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई.
मौके पर दमकल विभाग की दो गाड़ी पहुंची. उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया. दमकल की दो गाड़ियां हापुड़ और दो गाड़ी गाजियाबाद से मंगाई गई. दमकल विभाग की छह गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
जब आग पर काबू पाकर दमकल कर्मी फैक्ट्री के अंदर गए तो एक कर्मचारी का जला हुआ शव अंदर मिला. कर्मचारी की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी. मृतक की पहचान गुलफाम निवासी बागपत के रूप में हुई. वहीं आग से कर्मचारी शावेज़ बुरी तरह झुलस गया. इससे दमकल कर्मियों ने तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.
इस बारे में सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि यूपीएसआईडीसी में गद्दे की फैक्ट्री में आग लग गई है. सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. आग में एक कर्मचारी की जलकर मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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