ETV Bharat / state

10 दिन पहले ही काम की तलाश में युवक आया था दिल्ली, रिठाला की आग ने छीन ली जिंदगी

10 दिन पहले ही काम की तलाश में युवक आया था दिल्ली: इस आगजनी के हादसे में अपने जेठ को खो चुकी प्रिया ने बताया कि 10 दिन पहले ही मुन्ना (35 वर्ष) मुर्शिदाबाद से यहां कामकाज की तलाश में आया था. उसके बच्चे पत्नी सब वहीं गांव में हैं. बीती रात लगी आग में मुन्ना की मौत हो गई. प्रिया ने बताया कि वह जिस झुग्गी में रह रही थी उसमें तकरीबन 10 लोग रहते थे. सब सोए हुए थे. अचानक तेज आवाज सुनकर सबकी नींद खुली और सब इधर-उधर भागने लगे. हम लोग भी किसी तरह जान बचाकर भागे.

भीषण आग हादसे से हज़ारों लोग बेघर: आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस हादसे से हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं, जिनका आशियाना और सामान पल भर में जलकर राख हो गया. प्रत्यक्षदर्शी इंदुशेख ने बताया कि रात 10 बजे यहां आग लग गई थी, सब सो रहे थे, किसी को कुछ पता ही नहीं चला. निकलने का जो रास्ता था वह आग की लपटों से घिरा हुआ था. सब मर्सिबल शुरू कर आग बुझाने की लोगों ने कोशिश की, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका. किसी ने फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तब रात 11 बजे के करीब गाड़ियां आई और आग बुझाना शुरू हुआ.

दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को रात करीब 10:56 बजे आग लगने की सूचना मिली. शुरुआती तौर पर 15 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए कुल 29 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया. अग्निशमन अधिकारी एसके दुआ के अनुसार, आग पर काबू पाने में दमकलकर्मियों को 6 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और शनिवार सुबह इस पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. आग इतनी तेज़ थी कि कई एलपीजी सिलेंडरों में विस्फोट भी हुआ, जिससे आग ने और भी विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

नई दिल्ली: दिल्ली के रिठाला इलाके में बीती रात एक झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति मुन्ना की मौत हो गई और लगभग 500 से अधिक झुग्गियाँ जलकर खाक हो गईं. यह दुखद घटना रिठाला मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के बीच स्थित 'बंगाली बस्ती' में हुई.

रिठाला में भीषण आग में 500 झुग्गियाँ राख (ETV Bharat)

आग हादसे में बेघर लोग सर्द रात कहां बिताएंगे? इस अग्निकांड में घटना के बाद सिविल डिफेंस के वालंटियर पुलिसकर्मी व प्रशासन के लोग वहां पर चीजों को व्यवस्थित करने में जुट गए हैं. प्रशासन अभी आगजनी में हुए नुकसान का आकलन कर रहा है. बिजली की तारें, जो आगजनी में जल गई थी, उसे बिजली वितरण कंपनियां दुरुस्त करने में जुटी हुई है. हालांकि इस अग्निकांड में जो सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई है, उनके सामने और बड़ा सवाल यह है कि वह सर्द रात कहां बिताएंगे.

रिठाला में भीषण आग से तबाही (ETV Bharat)

रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास जेजे क्लस्टर की झुग्गियों में, कल देर रात लगी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं पुनर्वास कार्य तेजी से जारी हैं. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्परता से सभी आवश्यक कदम उठाए. आग पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई गईं. प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है. अस्थायी आश्रय स्थल स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि स्थायी राहत केंद्र, रिठाला कम्युनिटी सेंटर में संचालित है.

रिठाला में आग बुझने के बाद का मंजर: दिल्ली के रिठाला मैट्रो स्टेशन के नजदीक बनी झुग्गियों में लगी आग जब बुझी तो इसके बाद यहां का मंजर कुछ अलग ही था. यहां पर रह रहे लोगों के आशियाने पूरी तरह से तबाह हो गए, जहां लोग अपने सर को छिपाने के लिए एक आशियाना बनाया था वो अब नहीं रहा. राख के बीच में खाली पड़े सिलेंडर, लोगों द्वारा किए जा रहे अपने समान की तालाश, तबाही का मंजर साफ बयां कर रहे थे.

रिठाला में भीषण आग के बाद अधिकारों का दौरा (ETV Bharat)

बता दें कि रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में शुक्रवार की देर रात करीब 10:56 पर दमकल विभाग को इन झुग्गियों में भीषण आग लगने की सूचना मिली. देखते ही देखते आग ने लगभग 400 से 500 झुग्गियों को अपनी लपटों में ले लिया. शुरुआत में मौके पर 2 वॉटर टेंडर और 3 वॉटर बाउज़र भेजे गए, लेकिन आग की गंभीरता बढ़ने पर कॉल को अपग्रेड किया गया. इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई यूनिटें, रोबोट और विशेष वाहन मौके पर भेजे गए. दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सुबह तक काबू पा लिया गया.

हादसे में 30 वर्षीय राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सफदरजंग अस्पताल भेजा गया. जबकि एक शख्स मुन्ना (30 वर्ष) का शव मिला, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है. घटना के बाद शनिवार की सुबह हालात का जायजा लेने के लिए जिले की डीएम, MCD के अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए और ताजा स्थिति को समझने का प्रयास किया. जिले की डीएम ने बताया कि जिन लोगों की झुग्गियों में आग लगी उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और अन्य जरूरतों के लिए काम किया जा रहा है.



ये भी पढ़ें: