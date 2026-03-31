जसपुर में गेहूं के खेत में भीषण आग, 20 बीघा फसल जलकर राख, शॉर्ट सर्किट बना वजह
गेंहू के खेत में आग लगने से दयाल सिंह और सुरजीत सिंह की लगभग 20 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 31, 2026 at 5:31 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर क्षेत्र के मनोरथपुर तृतीय गांव में गेहूं के खेतों में लगी आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में दो किसानों की करीब 20 बीघा फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई. हालांकि, ग्रामीणों की सूझबूझ से आग को फैलने से रोक लिया गया. जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया. प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मुआवजे का आश्वासन दिया है.
देशभर में गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. खासतौर पर इस समय खेतों में खड़ी फसलें आग के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं, क्योंकि गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार रहती है. ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसा ही एक मामला जसपुर क्षेत्र के मनोरथपुर तृतीय गांव से सामने आया है, जहां दोपहर के समय गेहूं के खेत में अचानक भीषण आग लग गई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह आग बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. खेतों में तेजी से फैलने लगी. खेतों में सूखी खड़ी फसल होने के कारण आग ने कुछ ही समय में बड़ा क्षेत्र अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचने लगे.
ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए साहस और समझदारी का परिचय देते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी. कई किसान अपने-अपने ट्रैक्टर लेकर खेतों में पहुंचे. आग को फैलने से रोकने के लिए खेतों की जुताई शुरू कर दी. एक साथ कई ट्रैक्टरों द्वारा की गई इस कार्रवाई से आग की रफ्तार को काफी हद तक रोका जा सका. ग्रामीणों की इस त्वरित कार्रवाई ने बड़े स्तर पर नुकसान होने से बचा लिया, वरना स्थिति और भयावह हो सकती थी. हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद दो किसानों—दयाल सिंह और सुरजीत सिंह—की लगभग 20 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई. यह नुकसान किसानों के लिए बेहद बड़ा झटका है, क्योंकि यह फसल उनकी सालभर की मेहनत और आय का मुख्य स्रोत थी.
पीड़ित किसान दयाल सिंह ने बताया कि आग बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी. उन्होंने बताया उनकी करीब 4 एकड़ फसल पूरी तरह जल गई है. मौके पर पहुंचे तहसीलदार दिलीप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. उन्होंने कहा स्थानीय किसानों और फायर विभाग की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि इस घटना में दयाल सिंह और सुरजीत सिंह की करीब 20 बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और शासन के नियमों के अनुसार मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी.
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