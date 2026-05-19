नूंह के दो गांवों में भीषण आग से अफरा-तफरी, लाखों का नुकसान, भैंसें झुलसीं
हरियाणा के नूंह के दो गांवों में भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है और लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है.
Published : May 19, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 8:06 PM IST
नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के दो अलग-अलग गांवों में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी. आग की घटनाओं में तीन भैंसें झुलस गईं, जबकि पशुओं का चारा, भूसा, लकड़ी और टीन शेड जलकर राख हो गए. दोनों घटनाओं में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
आग से अफरा-तफरी : पहली घटना गांव बसई खाजादा की है, जहां पशुओं के लिए बने एक छप्पर में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे छप्पर को अपनी चपेट में ले लिया. आग में तीन भैंसें झुलस गईं, जबकि पशुओं का चारा, लकड़ी और टीन शेड पूरी तरह जल गए. पीड़ित सहून निवासी बसई खाजादा ने बताया कि ग्रामीणों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची. इसके बाद ग्रामीणों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
आग से लाखों का नुकसान : दूसरी घटना गांव बलई में हुई, जहां आग लगने से पशुओं का भूसा, लकड़ी और अन्य सामान जलकर राख हो गया. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था. दोनों घटनाओं के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
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