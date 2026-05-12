ETV Bharat / state

तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग, 4 किमी का इलाका स्वाहा, 6 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

तहसीलदार साबला, साबला थाना पुलिस जाप्ता, क्षेत्रीय पटवारी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग
तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 11:55 AM IST

|

Updated : May 12, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर : जिले के साबला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालोरा वन क्षेत्र में सोमवार देर रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई. पहाड़ियों और सूखी वनस्पति के बीच लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. तेज हवा और जंगल में फैले सूखे पत्तों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे करीब 4 किलोमीटर का वन क्षेत्र जलकर राख हो गया. आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि उन्हें दूर-दूर तक देखा जा सकता था. घटना को देखकर आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया.

आग की सूचना मिलते ही सागवाड़ा नगर पालिका की दमकल टीम फायरमैन निलेश पाटीदार के नेतृत्व में तत्काल मौके के लिए रवाना हुई. उन्होंने बताया कि दुर्गम पहाड़ी रास्ते और रात का अंधेरा होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया. करीब 6 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद दमकल टीम ने आग पर काबू पाया. आग की भयावहता को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने भी टीम की मदद की. इस अग्निकांड में वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है.

फायरमैन निलेश पाटीदार (ETV Bharat Dungarpur)

पढे़ं. Massive Fire in Bhiwadi : पेपर कंपनी में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

आग की चपेट में आने से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई. वहीं, जंगल में रहने वाले छोटे वन्यजीवों और पक्षियों को भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. आग के कारण पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया, जिससे आसपास के इलाकों में भी असर देखा गया. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय हो गया. तहसीलदार साबला, साबला थाना पुलिस जाप्ता, क्षेत्रीय पटवारी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. वन विभाग की ओर से आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल आग किन कारणों से लगी, इसका स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. प्रशासन और वन विभाग संयुक्त रूप से नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं.

आग बुझाते दमकलकर्मी
आग बुझाते दमकलकर्मी (ETV Bharat Dungarpur)
Last Updated : May 12, 2026 at 12:30 PM IST

TAGGED:

MASSIVE FIRE IN TALORA FOREST AREA
FIRE IN FOREST AREA IN DUNGARPUR
तालोरा वन क्षेत्र में भीषण आग
FIRE INCIDENT IN DUNGARPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.