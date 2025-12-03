बिहार में मंत्री के गांव में भीषण आग, भाई-बहन की जलकर मौत
बिहार के लोगों को जरा संभलकर रहने की जरूरत है. अक्सर ही अलाव से आग की खबर सामने आती है. फिर से ऐसा ही हुआ.
Published : December 3, 2025 at 6:05 PM IST
सुपौल : बिहार के सुपौल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. उर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के मुरली गांव में भीषण आग लग गई. इस आगजनी की घटना में दो सगे भाई-बहन की झुलसने से मौत हो गयी. इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गयी है.
सुपौल में भीषण आग : घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भपटियाही थाना क्षेत्र के मुरली वार्ड नंबर 6 में बुधवार की अहले सुबह अलाव से प्रेम सरदार के फूस घर में आग लग गयी. जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे. जिस कारण लोगों को तत्काल पता नहीं चल सका. जब आग की तपिश से लोगों की नींद खुली तो घर में लगी आग विकराल रूप धारण कर लिया था.
आग की लपटों के बीच फंसे बच्चे : घर के बड़े सदस्य तो किसी तरह जान बचाकर निकल गये. लेकिन घर में सो रहे दो बच्चे को नहीं निकाल पाये. आग की भयावहता देख लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे. शोर मचाने पर जब बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर जमा हुए. तब लोगों ने बाल्टी से पानी देकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे. वहीं लोगों ने फायर बिग्रेड को भी सूचित किया.
पड़ोसी के घर में भी लगी आग : इस घटना में पड़ोसी चनरदेव सरदार, इनरदेव सरदार, भीखन सरदार, किशुन सरदार का घर सहित घर में रखा सारा सामान जल कर राख हो गया. घटना की सूचना पर दमकल व ग्रामीणों की सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
भाई-बहन की गई जान : इस घटना में प्रेम सरदार उर्फ पप्पू सरदार की 14 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी और 9 वर्षीय पुत्र मानव सरदार की आग में झुलसने से मौत हो गई. आग बुझने के बाद दोनों भाई बहन के शव को बाहर निकाला गया. मृतका साक्षी कुमारी चौथी कक्षा में पढ़ रही थी. जबकि मानव सरदार दूसरी में पढ़ रहा था. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मौके पर पहुंचे अधिकारी : घटना की सूचना पर डीएम सावन कुमार ने मौके पर पहुंचकर आगजनी की घटना की जांच की. पांचों पीड़ित परिवारों को तत्काल 12 हजार रुपए का चेक दिया गया. सूचना पर बीडीओ अच्युतानंद, सीओ धीरज कुमार, भपटियाही थाना अध्यक्ष संजय दास ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया. थानाध्यक्ष संजय दास ने मृतका साक्षी कुमारी और मानव सरदार के शन को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया.
''शव के पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित प्रेम सरदार उर्फ पप्पू सरदार को 8 लाख रूपये सहायता राशि प्रदान किया जायेगा. पीड़ित पांचों पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने का निर्देश बीडीओ को दिया.''- सावन कुमार, डीएम, सुपौल
