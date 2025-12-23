ETV Bharat / state

बिलासपुर के सिरगिट्टी में भीषण आग से हड़कंप, लाखों का नुकसान

बिलासपुर के सिरगिट्टी इंडस्ट्रीज एरिया सेक्टर में भीषण आग से बड़ी तबाही मची है. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है

Fire causes devastation in Bilaspur
बिलासपुर में आग से तबाही (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 23, 2025 at 6:19 PM IST

बिलासपुर: बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में एक फर्निचर कंपनी में भीषण आगजनी होने से हड़कंप मच गया. घटना में एक कर्मचारी के घायल होने की सूचना है. इसके साथ ही अंदर मे कई बाईक जलकर राख हो गया. मौके पर दमकल की गाडी मौजूद है जो आग बुझाने के प्रयास कर रही है.

फर्नीचर शॉप में लगी आग, लाखों का नुकसान

सिरगिट्टी स्थित इंडस्ट्रीज एरिया सेक्टर बी के एक फर्नीचर दुकान में आग लगी है. इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर काले धुएं का गुबार फैल गया. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देती रही. इस आग में फैक्ट्री और गोदाम में रखा फर्नीचर, लकड़ी, प्लाइ, मशीनें और अन्य सामान जलकर राख हो गई. जिससे लाखों का नुकसान हुआ.

बिलासपुर के सिरगिट्टी में आग (ETV BHARAT)

आग में एक मजदूर झुलसा

इस घटना के बाद आग में एक मजदूर बुरी तरह झुलस गया. उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मजदूर का नाम रितेश बताया जा रहा है. इस आग में अब तक कितने लोग झुलसे हैं उसकी जानकारी सामने नहीं आई है. आग की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस द्वारा आसपास के लोगों और कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने से पहले धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद कार्पिन टैंक क्षेत्र में आग भड़की और कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया.

फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा

आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है. आग काफी तेजी से लगी हुई है जिसकी वजह से स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील सामग्री के कारण आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है.

FIRE IN BILASPUR
बिलासपुर में आग
सिरगिट्टी इंडस्ट्रीज एरिया
छत्तीसगढ़ में हादसा
FIRE IN SIRGITTI BILASPUR

