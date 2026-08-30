सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में भीषण आग, पांच दुकानें जल कर राख
सोनीपत के कच्चे क्वार्टर की पांच दुकानों में रविवार की सुबह आग लग गई. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
Published : August 30, 2026 at 1:42 PM IST
सोनीपत: कच्चे क्वार्टर में सुबह-सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने आसपास की चार अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण बताया जा रहा है. वहीं, सूचना मिलते ही सोनीपत के मेयर राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे.
सोनीपत में दुकान में आग: सोनीपत के कच्चे क्वार्टर की जिस दुकान में आग लगी. उसमें में कंबल रखे हुए थे, जबकि बाकी चार दुकानें खाली थी. शुरुआती तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं, पुलिस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. आग की सूचना मिलते ही सोनीपत के मेयर राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.
चार दुकान आग की चपेट में आई: आगजनी की जानकारी देते हुए सब फायर ऑफिसर विनोद कुमार ने बताया कि कच्चे क्वार्टर में दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया. आग काफी तेजी से फैल रही थी और आसपास की अन्य दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई थीं. मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया गया.
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू: फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. जिस दुकान में सबसे पहले आग लगी थी, उसमें कंबल रखे हुए थे,शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.हालांकि, आग लगने के सही कारणों और नुकसान का आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.
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