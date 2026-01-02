ETV Bharat / state

धनबाद में 12 से ज्यादा दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

धनबाद: जिले के निरसा थाना क्षेत्र स्थित निरसा बाजार में फुटपाथ के पास बनी एक दर्जन से अधिक दुकानों में भीषण आग लग गई. इस घटना में करीब 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई गई है. घटना में दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं.

आग लगने की सूचना मिलते ही निरसा थाना पुलिस और डीवीसी मैथन एमपीएल की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इसके साथ ही पुलिस और सीआईएसएफ की तत्परता से आसपास की अन्य दुकानों को आग से बचा लिया गया. आग लगने की वजह शॉट सर्किट बताई जा रही है.

जानकारी देते दुकानदार (Etv bharat)

देरी से पहुंची दमकल टीम: दुकानदार

घटना के बाद दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उन्हें रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. जब वे वहां पहुंचे, तब तक उनकी दुकान पूरी तरह जल चुकी थी. दुकानदारों ने बताया कि आग लगने की जानकारी जैसे ही मिली, वैसे ही मौके पर पहुंच गए लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था. इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका है यदि दमकल टीम जल्दी पहुंच जाती तो कुछ दुकानों को बचाया जा सकता था.