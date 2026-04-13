करनाल NH-44 पर स्क्रैप से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला पूरा क्षेत्र, घंटों यातायात रहा बाधित
करनाल NH-44 पर स्क्रैप ट्रक में भीषण आग लग गई. हालांकि फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया.
Published : April 13, 2026 at 9:48 AM IST
करनाल: करनाल के नेशनल हाईवे-44 पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्क्रैप से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक धुआं ही धुआं नजर आने लगा.
धमाकों से दहला हाईवे :प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में रखे डिब्बों में किसी केमिकल की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते आग के बीच कई जोरदार धमाके भी हुए. धमाकों की आवाज से आसपास का इलाका दहल उठा और हाईवे पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.
फायर ब्रिगेड की टीमों ने संभाला मोर्चा :सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घंटों की कोशिश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था.
ट्रैफिक किया गया डायवर्ट :आग के कारण नेशनल हाईवे-44 पर लंबा जाम लग गया. तरावड़ी और नीलोखेड़ी के बीच यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया और कड़ी मेहनत के बाद धीरे-धीरे जाम खुलवाया.
पुलिस का बयान: कारण जांच का विषय :हाईवे SHO दर्शन सिंह ने कहा कि, "ट्रक में आग लगने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. फिलहाल ट्रैफिक को सुचारू कर दिया गया है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. इस घटना में माल का भारी नुकसान हुआ है, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित है."
जांच में जुटी टीम:मामले की जांच थाना तरावड़ी के जांच अधिकारी कर्मवीर सिंह द्वारा की जा रही है. साथ ही फायर विभाग के कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि आग लगने के असली कारणों का पता लगाया जा सके.
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