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करनाल NH-44 पर स्क्रैप से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला पूरा क्षेत्र, घंटों यातायात रहा बाधित

स्क्रैप से भरे ट्रक में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के नेशनल हाईवे-44 पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्क्रैप से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक धुआं ही धुआं नजर आने लगा. धमाकों से दहला हाईवे :प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में रखे डिब्बों में किसी केमिकल की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते आग के बीच कई जोरदार धमाके भी हुए. धमाकों की आवाज से आसपास का इलाका दहल उठा और हाईवे पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. फायर ब्रिगेड की टीमों ने संभाला मोर्चा :सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घंटों की कोशिश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था. धमाकों से दहला पूरा क्षेत्र (ETV Bharat)