दिल्ली: पहाड़गंज स्थित मकान में लगी आग, दिव्यांग बुजुर्ग की हुई मौत, भाई झुलसा
पहाड़गंज के एक मकान में लगी आग से एक 60 वर्षीय दिव्यांग की जिंदा जलकर मौत हो गई.
Published : April 28, 2026 at 10:31 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी के पहाड़गंज इलाके में सोमवार देर रात एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग ने सब तहस-नहस कर दिया. चूना मंडी स्थित इस इमारत की तीसरी मंजिल पर भड़की आग की चपेट में आकर एक 60 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में मृतक के छोटे भाई भी घायल हो गए.
तीसरी मंजिल पर धधकी लपटें
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पहाड़गंज के चूना मंडी स्थित मकान नंबर 2870/4 में सोमवार देर रात करीब 2:40 बजे अचानक आग लग गई. आग तीसरी मंजिल पर रखे घरेलू सामान में लगी थी. देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया. पूरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग व पुलिस को दी. दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक, दमकल की दो गाड़ियां (एक वाटर टेंडर व एक वाटर बाउजर) तुरंत रवाना की गईं. फायर स्टेशन ऑफिसर नवनीत के नेतृत्व में टीम ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.
कमरे में फंसे रह गए दिव्यांग रमेश
हादसे के वक्त घर में 60 वर्षीय रमेश व उनके छोटे भाई नरेश (58) मौजूद थे. रमेश शारीरिक रूप से दिव्यांग थे. आग लगने के बाद वह समय रहते कमरे से बाहर नहीं निकल सके और आग में गंभीर रूप से झुलस गए. पीसीआर वैन की मदद से उन्हें तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर कशिश अरोड़ा ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं नरेश ने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया, जिसमें उनके हाथ मामूली रूप से झुलस गए. घटना की सूचना मिलते ही पहाड़गंज थाने के एसएचओ भूपेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घरेलू सामान में आग लगी थी.
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