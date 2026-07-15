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लाडवा में भीषण आगजनी: इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और गोदाम जलकर राख, करोड़ों के नुकसान की आशंका

कुरुक्षेत्र: लाडवा-रादौर मार्ग पर राधा स्वामी सत्संग भवन के नजदीक एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और उसके गोदाम में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई. शोरूम मालिक के मुताबिक इस हादसे में शोरूम में रखा करोड़ों रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान और लाखों की नकदी जलकर खाक हो गई. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.​

देखते ही देखते आग ने किया लिया विकराल रूप: ​मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे की है. शोरूम मालिक तरुण को फोन पर सूचना मिली कि उनके शोरूम से आग की लपटें उठ रही हैं. जब तक तरुण और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आग पूरे शोरूम और उसके पीछे बने गोदाम में फैल चुकी थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया.

लाडवा में भीषण आगजनी: इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और गोदाम जलकर राख, करोड़ों के नुकसान की आशंका (ETV Bharat)

​8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू: ​सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग इतनी भीषण थी कि पहली गाड़ी की कोशिशें नाकाम साबित हुईं, जिसके बाद तुरंत बैकअप बुलाना पड़ा. घटनास्थल पर 5 से 6 दमकल वाहनों को तैनात किया गया. दमकल कर्मियों ने करीब आठ घंटे की भारी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह तक आग पर पूरी तरह काबू पाया.