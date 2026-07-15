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लाडवा में भीषण आगजनी: इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और गोदाम जलकर राख, करोड़ों के नुकसान की आशंका

कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और उसके गोदाम में मंगलवार देर रात भीषण आग लगी. शोरूम में रखा करोड़ों रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान नकदी जलकर राख.

Massive fire in Ladwa Electronics showroom
Massive fire in Ladwa Electronics showroom (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 9:30 AM IST

3 Min Read
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कुरुक्षेत्र: लाडवा-रादौर मार्ग पर राधा स्वामी सत्संग भवन के नजदीक एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और उसके गोदाम में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई. शोरूम मालिक के मुताबिक इस हादसे में शोरूम में रखा करोड़ों रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान और लाखों की नकदी जलकर खाक हो गई. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.​

देखते ही देखते आग ने किया लिया विकराल रूप: ​मिली जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे की है. शोरूम मालिक तरुण को फोन पर सूचना मिली कि उनके शोरूम से आग की लपटें उठ रही हैं. जब तक तरुण और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आग पूरे शोरूम और उसके पीछे बने गोदाम में फैल चुकी थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया.

लाडवा में भीषण आगजनी: इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और गोदाम जलकर राख, करोड़ों के नुकसान की आशंका (ETV Bharat)

​8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू: ​सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग इतनी भीषण थी कि पहली गाड़ी की कोशिशें नाकाम साबित हुईं, जिसके बाद तुरंत बैकअप बुलाना पड़ा. घटनास्थल पर 5 से 6 दमकल वाहनों को तैनात किया गया. दमकल कर्मियों ने करीब आठ घंटे की भारी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह तक आग पर पूरी तरह काबू पाया.

Massive fire in Ladwa Electronics showroom
आग से सारा सामान जलकर हुआ राख (ETV Bharat)

करोड़ों के नुकसान की आशंका: शोरूम मालिक तरुण ने बताया ​रात करीब 11 बजे फोन आया कि शोरूम में आग लगी है. मौके पर पहुंचा तो आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी. दमकल विभाग ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया. इस अग्निकांड में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है. शोरूम और गोदाम को मिलाकर करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया है. इसके अलावा, शोरूम में रखी 17 लाख रुपये की नकदी भी पूरी तरह जल गई.​

Massive fire in Ladwa Electronics showroom
दमकल की गाड़ियों ने की 8 घंटे की कड़ी मशक्कत (ETV Bharat)

आभूषणों की सुरक्षा पर सस्पेंस: तरुण ने बताया कि उनका नया मकान निर्माणाधीन होने के कारण उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से कुछ सोने के आभूषण भी शोरूम में ही रखे हुए थे. अब मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आभूषण सुरक्षित बचे हैं या आग की भेंट चढ़ गए. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रही है.

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