ETV Bharat / state

रफ्तार का कहर: कार में सवार दो लोग जिंदा जले, तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलटी

कानपुर देहात की घटना, शवों की पहचान करने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी
तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर देहात: जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. इसके बाद कार में भीषण आग लग गई. हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौके पर जलकर दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई. घटना के दौरान आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायरब्रिगेड को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया. पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामला थाना डेरापुर के पास गुजर रहे हाइवे का है. जहां रविवार देर रात करीब 1 से 1:30 बजे एक फॉक्सवैगन वेंटो मॉडल कार दिल्ली से कानपुर की तरफ आ रही थी. इसी बीच कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई और कार में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और कार में सवार दो लोग कार में ही फंस गए.

कार में आग लगता देख वहां मौजूद राहगीर और आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायरब्रिगेड की टीम को दी. सूचना पर पहुंची फायरब्रिगेड की टीम ने थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया. वहीं जब पुलिस ने देखा तो कार में दो लोग मौजूद थे. शव देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आग इतनी भीषण थी कि कार में सवार दोनों लोगों को सीट से उठने का मौका नहीं मिला. शव इतनी बुरी तरह से जले थे कि सिर्फ हड्डियां और मांस के लोथड़े बचे थे.

पुलिस जांच में मृतकों की पहचान कानपुर नगर के तात्या टोपे नगर इलाके के 23 वर्षीय ओम शुक्ला और 40 वर्षीय ड्राइवर गुरदीप के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, ओम शुक्ला बाइक कार मेंटेनेंस की दुकान चलते है. रविवार को बाइक कार के पार्ट्स लेने के लिए डीएल 9 सीएए 2619 नंबर की कार से दिल्ली गए थे. दिल्ली से खरीदारी करने के बाद देर रात घर लौट रहे थे.

इस दौरान कार ने नियंत्रण खो दिया और कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई और कार में लगा सीएनजी टैंक फट गया और कार में आग लग गई. शुरुआती जांच में लग रहा है कि ड्राइवर की नींद की झपकी लगने से ये हादसा हुआ है.

सीओ डेरापुर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आज देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक फॉक्सवैगन कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसके नाम मै और एसएचओ डेरापुर व फायरब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, देख की कार में आग लगी हुई है, जिसको कड़ी मसक्कत के बाद आग में काबू पाया गया और आग बुझने का बाद देखा कि कार में दो लोगों के शव पड़े हुए है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इसके साथ ही पुलिस हादसे के सही कारण की भी जांच कर रही है और आस पास में लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है, जिससे पता चल सके कि हादसा कैसा हुआ.

यह भी पढ़ें: कानपुर देहात में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़; फर्जी ऑर्डर कर असली की जगह डमी प्रोडक्ट कंपनी को करते थे वापस, दो गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: कानपुर देहात में ऑटो चालक से मारपीट के मामले में कोर्ट सख्त, FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश

TAGGED:

कानपुर देहात
FIRE IN KANPUR DEHAT
KANPUR DEHAT NEWS
FIRE IN UP
MASSIVE FIRE IN KANPUR DEHAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.