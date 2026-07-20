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रफ्तार का कहर: कार में सवार दो लोग जिंदा जले, तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलटी

कानपुर देहात: जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. इसके बाद कार में भीषण आग लग गई. हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौके पर जलकर दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई. घटना के दौरान आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायरब्रिगेड को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया. पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामला थाना डेरापुर के पास गुजर रहे हाइवे का है. जहां रविवार देर रात करीब 1 से 1:30 बजे एक फॉक्सवैगन वेंटो मॉडल कार दिल्ली से कानपुर की तरफ आ रही थी. इसी बीच कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई और कार में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और कार में सवार दो लोग कार में ही फंस गए.

कार में आग लगता देख वहां मौजूद राहगीर और आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायरब्रिगेड की टीम को दी. सूचना पर पहुंची फायरब्रिगेड की टीम ने थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया. वहीं जब पुलिस ने देखा तो कार में दो लोग मौजूद थे. शव देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आग इतनी भीषण थी कि कार में सवार दोनों लोगों को सीट से उठने का मौका नहीं मिला. शव इतनी बुरी तरह से जले थे कि सिर्फ हड्डियां और मांस के लोथड़े बचे थे.



पुलिस जांच में मृतकों की पहचान कानपुर नगर के तात्या टोपे नगर इलाके के 23 वर्षीय ओम शुक्ला और 40 वर्षीय ड्राइवर गुरदीप के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, ओम शुक्ला बाइक कार मेंटेनेंस की दुकान चलते है. रविवार को बाइक कार के पार्ट्स लेने के लिए डीएल 9 सीएए 2619 नंबर की कार से दिल्ली गए थे. दिल्ली से खरीदारी करने के बाद देर रात घर लौट रहे थे.