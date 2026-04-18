ETV Bharat / state

झांसी के मऊरानीपुर में भीषण आग, 6 दुकानें जलकर खाक

मऊरानीपुर में भीषण आग ने बाजार में तबाही मचा दी है… आधा दर्जन दुकानों में लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया.

Massive fire in Jhansi
झांसी के मऊरानीपुर में भीषण आग. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 12:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झांसी: झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर… मऊरानीपुर में भीषण आग ने बाजार में तबाही मचा दी है… आधा दर्जन दुकानों में लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया…

मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के दमेले इंटर कॉलेज के पास अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया… देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक के बाद एक कुल आठ दुकानें इसकी चपेट में आ गईं… दुकानों में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया…

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची… कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया… बताया जा रहा है कि अगर समय रहते आग नहीं बुझाई जाती, तो यह और भी बड़ा रूप ले सकती थी, क्योंकि यह इलाका बेहद व्यस्त बाजार क्षेत्र है…हादसे के बाद पीड़ित दुकानदारों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं…

स्थानीय लोगों और फायर कर्मियों की मदद से आग बुझाने का काम तेजी से किया गया… लेकिन तब तक आठों दुकानों का सामान पूरी तरह जल चुका था…

एसडीएम श्वेता साहू ने बताया कि सुबह 6 दुकानों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं. स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है

TAGGED:

मऊरानीपुर में भीषण आग
SHOPS GUTTED IN FLAMES
MASSIVE FIRE IN JHANSI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.