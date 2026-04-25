जौनसार के आरक्षित वन क्षेत्र में भीषण आग, वन विभाग ने बमुश्किल पाया काबू
कोठा के पास जंगल में उठी आग लपटों ने विकारल रूप धारण कर लिया. पत्तों और सूखी घास के कारण आग तेजी से फैलती गई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 25, 2026 at 7:26 PM IST
विकासनगर: देहरादून जिले के जौनसार के कोठा तारली गांव के समीप आरक्षित वन क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लगी. आग लगने की सूचना वन विभाग को दी गई. जिसके बाद वन विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
गर्मियों में उत्तराखंड मे वनाग्नि की घटनाएं सामना आती रहती हैं. देहरादून जिले के जौनसार मे कोठा गांव के समीप स्थित आरक्षित वन( रिर्जव फारेस्ट) में शनिवार को भीषण आग लग गई. आग ने जंगल मे बांझ, बुरांश, देवदार के जंगल को अपनी चपेट मे ले लिया. जिससे भारी मात्रा में वन संपदा को नुकसान पंहुचा है. सबसे अधिक नुकसान वन विभाग द्वारा हकिए गए प्लांटेशन (वृक्षारोपण) को पहुंचा है. जिसमें विभिन्न प्रजाति के छोटे पौधे आग की भेंट चढ़ गए हैं.
जानकारी के अनुसार कोठा गांव के पास जंगल में उठी आग लपटों ने विकारल रूप धारण कर लिया. बांझ के पत्तों और सूखी घास के कारण आग तेजी से फैलती गई .जगंल से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता था. स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी. जिसके बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम हरकत में आई. आग बुझाने के उपकरणों के साथ मौके पर पंहुची. दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विभागीय कर्मचारी फायर वाचर आग पर काबू पाने की मशक्कत मे जुटे रहे.
इस अग्निकांड से जंगल की जैव विविधता को भारी चोट पंहुची है.वन विभाग ने जिस क्षेत्र मे नई पौध लगाई गई थी ,वहां छोटे पौधे पूरी तरह से झुलस गए हैं. जिससे विभाग की मेहनत भी बेकार हो गई.
क्षेत्र की वन दरोगा चांदनी नेगी ने बताया जंगल में आग लगने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पंहुची. पहली प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाकर इसे फैलने से रोकना है. आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी. नुकसान का आकलन किया जाएगा. आग लगने से करीब 5 हेक्टेयर मे नुकसान हुआ है.
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