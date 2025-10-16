हमीरपुर में चार मंजिला इमारत के किराना-गारमेंट गोदाम में लगी आग; एक करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर राख
सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है.
हमीरपुर: जिले के सुभाष बाजार इलाके में बुधवार/गुरूवार की रात एक इमारत में भीषण आग लग गई. इसमें बाजार की दो प्रतिष्ठित दुकानों के गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया. सुभाष बाजार के तुलसी किराना और मनीष गारमेंट्स की दुकानें पूरी तरह से जल गईं. कारोबारियों की मानें तो इससे लाखों का नुकसान हुआ है. यह आग रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी. आशंका जताई जा रही है, कि दीपावली पर लगे झालरों की वजह से यह हादसा हुआ.
दुकानदार मनोज गुप्ता ने बताया कि उनकी पत्नी के किराना गोदाम में आग से करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है. आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा रिफाइंड ऑयल और घी आग का ईंधन बन गया. देखते ही देखते लाखों रुपए का किराना सामान और कपड़े जलकर खाक हो गए. वहीं, दूसरे दुकानदार मनीष गुप्ता ने अपने गारमेंट्स स्टोर में 50 लाख रुपए से अधिक के कपड़े जलने की बात बताई है.
दमकल की 8 गाड़ियां लगीं: सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कुल 8 गाड़ियां लगाई गईं. हमीरपुर की 4 और घाटमपुर से आई 4 गाड़ियों ने चार मंजिला इमारत को तीन जगहों से तोड़कर आग बुझाई. फायर ब्रिगेड की टीमों ने सुबह करीब 6:30 बजे आग पर काबू पाया.
शॉर्ट सर्किट से लगी आग: सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि आग एक ही बिल्डिंग में बनी दो दुकानों के गोदामों में लगी थी. प्रथम दृष्टया कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. नुकसान का वास्तविक आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.
स्थानीय लोगों में दहशत: घटना के बाद से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. कारोबारियों का कहना है, कि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है.
