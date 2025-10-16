ETV Bharat / state

हमीरपुर में चार मंजिला इमारत के किराना-गारमेंट गोदाम में लगी आग; एक करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर राख

किराना और गारमेंट गोदाम में भीषण आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: जिले के सुभाष बाजार इलाके में बुधवार/गुरूवार की रात एक इमारत में भीषण आग लग गई. इसमें बाजार की दो प्रतिष्ठित दुकानों के गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया. सुभाष बाजार के तुलसी किराना और मनीष गारमेंट्स की दुकानें पूरी तरह से जल गईं. कारोबारियों की मानें तो इससे लाखों का नुकसान हुआ है. यह आग रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी. आशंका जताई जा रही है, कि दीपावली पर लगे झालरों की वजह से यह हादसा हुआ. दुकानदार मनोज गुप्ता ने बताया कि उनकी पत्नी के किराना गोदाम में आग से करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है. आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा रिफाइंड ऑयल और घी आग का ईंधन बन गया. देखते ही देखते लाखों रुपए का किराना सामान और कपड़े जलकर खाक हो गए. वहीं, दूसरे दुकानदार मनीष गुप्ता ने अपने गारमेंट्स स्टोर में 50 लाख रुपए से अधिक के कपड़े जलने की बात बताई है. किराना और गारमेंट गोदाम में भीषण आग. (Video Credit: ETV Bharat)