ETV Bharat / state

हमीरपुर में चार मंजिला इमारत के किराना-गारमेंट गोदाम में लगी आग; एक करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर राख

सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है.

किराना और गारमेंट गोदाम में भीषण आग.
किराना और गारमेंट गोदाम में भीषण आग. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 9:38 AM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: जिले के सुभाष बाजार इलाके में बुधवार/गुरूवार की रात एक इमारत में भीषण आग लग गई. इसमें बाजार की दो प्रतिष्ठित दुकानों के गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया. सुभाष बाजार के तुलसी किराना और मनीष गारमेंट्स की दुकानें पूरी तरह से जल गईं. कारोबारियों की मानें तो इससे लाखों का नुकसान हुआ है. यह आग रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी. आशंका जताई जा रही है, कि दीपावली पर लगे झालरों की वजह से यह हादसा हुआ.

दुकानदार मनोज गुप्ता ने बताया कि उनकी पत्नी के किराना गोदाम में आग से करीब 80 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है. आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा रिफाइंड ऑयल और घी आग का ईंधन बन गया. देखते ही देखते लाखों रुपए का किराना सामान और कपड़े जलकर खाक हो गए. वहीं, दूसरे दुकानदार मनीष गुप्ता ने अपने गारमेंट्स स्टोर में 50 लाख रुपए से अधिक के कपड़े जलने की बात बताई है.

किराना और गारमेंट गोदाम में भीषण आग. (Video Credit: ETV Bharat)

दमकल की 8 गाड़ियां लगीं: सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कुल 8 गाड़ियां लगाई गईं. हमीरपुर की 4 और घाटमपुर से आई 4 गाड़ियों ने चार मंजिला इमारत को तीन जगहों से तोड़कर आग बुझाई. फायर ब्रिगेड की टीमों ने सुबह करीब 6:30 बजे आग पर काबू पाया.

शॉर्ट सर्किट से लगी आग: सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि आग एक ही बिल्डिंग में बनी दो दुकानों के गोदामों में लगी थी. प्रथम दृष्टया कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. नुकसान का वास्तविक आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

स्थानीय लोगों में दहशत: घटना के बाद से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. कारोबारियों का कहना है, कि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में PUBG गेम खेलते-खेलते किशोर की मौत; वजह जानने के लिए पुलिस को PM रिपोर्ट का इंतजार

Last Updated : October 16, 2025 at 9:47 AM IST

TAGGED:

MASSIVE FIRE IN HAMIRPUR NEWS
HAMIRPUR SHOPS BURNED IN FIRE
HAMIRPUR FIRE CAUSING LOSS CRORES
HAMIRPUR FIRE UPDATES TODAY
HAMIRPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.