लखनऊ में किराना गोदाम में भीषण आग, परिवार ने पड़ोसी की छत पर कूदकर बचाई जान, दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर केमिकल ड्रम में ब्लास्ट

लखनऊ में घटना रविवार रात करीब पौने दो बजे की है. फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने दो घंटे में बुझाई आग.

लखनऊ और बागपत में लगी भीषण आग.
लखनऊ और बागपत में लगी भीषण आग. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 6:29 PM IST

लखनऊ : बंथरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक किराना के थोक गोदाम और दुकान में भीषण आग लग गई. बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह जलकर खाक हो गया. मकान की ऊपरी मंजिल पर सो रहे परिवार ने पड़ोसी की छत पर भागकर अपनी जान बचाई. दमकल की 10 गाड़ियों ने लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि 80 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है.

वहीं बागपत में सोमवार दोपहर केमिकल से भरा ड्रम अचानक फट गया. जिससे ड्रम में आग लग गई. घटना में दो लोग झुलस गए. धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग डर गए. आसमान में काले धुएं का गुब्बार दूर से ही दिखा.

पड़ोसी की छत पर कूद कर बचाई जान : लखनऊ के ​बंथरा कस्बे में पुरुषोत्तम गुप्ता और संतोष गुप्ता का तीन मंजिला मकान है. बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर 'मंगलम ट्रेडर्स' नाम से थोक किराना की दुकान और गोदाम है, जबकि ऊपरी मंजिल पर दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं.

​रविवार रात करीब पौने दो बजे अचानक बिजली कट गई. संतोष गुप्ता बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि बेसमेंट से तेज धुआं और आग की लपटें उठ रही थीं. उन्होंने तुरंत शोर मचाकर परिवार के सभी सदस्यों को जगाया.

आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं, जिसके कारण परिवार के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना नामुमकिन हो गया. जान बचाने के लिए परिवार के सदस्यों को मजबूरन बगल के मकान की छत के रास्ते सुरक्षित बाहर निकलना पड़ा.

चार फायर स्टेशनों की 10 गाड़ियों ने पाया काबू : ​आग की सूचना मिलते ही सरोजनीनगर फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. लेकिन आग को देखते हुए, सरोजनीनगर, आलमबाग, हजरतगंज और पीजीआई से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ीं.

सरोजनीनगर एफएसओ धर्मपाल सिंह ने बताया, कुल चार फायर स्टेशनों की दमकल गाड़ियों ने लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान कुल 10 गाड़ी पानी का उपयोग किया गया. ​शुरुआती जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

​80 लाख से ज्यादा का नुकसान : ​पीड़ित व्यापारी पुरुषोत्तम गुप्ता ने बताया, अग्निकांड में किराना सामग्री, थोक का माल, फर्नीचर और महत्वपूर्ण कागजात सहित 80 लाख रुपए से अधिक का माल जलकर खाक हो गया. ​पुलिस और फायर विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके.

बागपत में केमिकल के ड्रम मे लगी आग बड़ा हादसा टला : दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के किनारे जोरदार धमाके से पूरे इलाका दहल गया. कबाड़ के गोदाम में पुराना लोहा, प्लास्टिक और केमिकल से भरा ड्रम अचानक फट गया, जिससे भयंकर आग लग गई. हादसे में दो मजदूर झुलस गए. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कबाड़ गोदाम में लंबे समय से केमिकल भरा पुराना ड्रम रखा था. एक मजदूर बीड़ी पी रहा था उससे आग लग गई. वहीं घायल मजदूर ने बताया, केमिकल की केन खोली गई थी, जिसमें अचानक धमाका हुआ हुआ और केन फट गई. पास में रखा ड्रम भी फट गया और देखते ही देखते आग फैल गई.
सीएफओ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही एक फायर की गाड़ी मौके पर भेजी गयी थी. आग पर काबू पा लिया गया है. अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है.

