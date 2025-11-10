ETV Bharat / state

लखनऊ में किराना गोदाम में भीषण आग, परिवार ने पड़ोसी की छत पर कूदकर बचाई जान, दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर केमिकल ड्रम में ब्लास्ट

लखनऊ और बागपत में लगी भीषण आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : बंथरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक किराना के थोक गोदाम और दुकान में भीषण आग लग गई. बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह जलकर खाक हो गया. मकान की ऊपरी मंजिल पर सो रहे परिवार ने पड़ोसी की छत पर भागकर अपनी जान बचाई. दमकल की 10 गाड़ियों ने लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि 80 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. वहीं बागपत में सोमवार दोपहर केमिकल से भरा ड्रम अचानक फट गया. जिससे ड्रम में आग लग गई. घटना में दो लोग झुलस गए. धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग डर गए. आसमान में काले धुएं का गुब्बार दूर से ही दिखा. पड़ोसी की छत पर कूद कर बचाई जान : लखनऊ के ​बंथरा कस्बे में पुरुषोत्तम गुप्ता और संतोष गुप्ता का तीन मंजिला मकान है. बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर 'मंगलम ट्रेडर्स' नाम से थोक किराना की दुकान और गोदाम है, जबकि ऊपरी मंजिल पर दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं. ​रविवार रात करीब पौने दो बजे अचानक बिजली कट गई. संतोष गुप्ता बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि बेसमेंट से तेज धुआं और आग की लपटें उठ रही थीं. उन्होंने तुरंत शोर मचाकर परिवार के सभी सदस्यों को जगाया. आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं, जिसके कारण परिवार के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना नामुमकिन हो गया. जान बचाने के लिए परिवार के सदस्यों को मजबूरन बगल के मकान की छत के रास्ते सुरक्षित बाहर निकलना पड़ा. चार फायर स्टेशनों की 10 गाड़ियों ने पाया काबू : ​आग की सूचना मिलते ही सरोजनीनगर फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. लेकिन आग को देखते हुए, सरोजनीनगर, आलमबाग, हजरतगंज और पीजीआई से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ीं.