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गोंडा: खेत में भीषण आग से 12 बीघे की गेहूं जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

किसानों का कहना है, गेहूं के जलने से, घर में रोटी की संकट होगी.

गेहूं के खेतों में भीषण आग
गेहूं के खेतों में भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 6:50 PM IST

2 Min Read
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गोंडा: गेहूं के खेतों में बृहस्पतिवार को भीषण आग लगने से, 12 बीघे की गेहूं जलकर राख हो गई, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन, तब तक किसान पप्पू यादव, जमुना प्रसाद, प्रदीप यादव की फसल राख हो गई थी.

जानकारी के मुताबिक, गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पहली गांव के खेतों में आज दोपहर आचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, और 12 बीघे में लगे गेहूं के फसल एक झटके में जलकर राख हो गई.

स्थानीय लोगो की सूचना पर आस पास के किसान व खेत मालिक मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, हालांकि, कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू पा लिया गया, तब तक किसान पप्पू यादव, जमुना प्रसाद, प्रदीप यादव की लगभग 12 बीघे की फसल जलकर राख हो गई थी, जिससे वह परेशान नजर आए. सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेट की टीम समय पर नहीं पहुंच सकी.

इस संबंध में पीड़ित किसानों का कहना कि खेत में आग लगने से उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है, अब घर में रोटी की संकट रहेगी. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही, तरबगंज तहसील के राजस्व विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन कर मामले की रिपोर्ट बनाने में जुटे हैं.

राजस्व टीम के सदस्य लेखपाल दिनेश यादव ने बताया कि स्थानीय लोगो ने सूचना दी थी कि गेंहू के खेत में आग लग गई, अधिकारियों के निर्देश पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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