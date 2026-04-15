सूरजपुर जनपद पंचायत के सामने बनी झोपड़ियों में भीषण आग, बड़ा हादसा टला
सूरजपुर जनपद पंचायत के सामने भीषण हादसा होने से बच गया. जनपद पंचायत के सामने अस्थायी दुकानों में आगजनी हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 15, 2026 at 12:39 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर अचानक भीषण आग लग गई.आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसपास झोपड़ियों में बने अस्थायी दुकान भी चपेट में आ गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी-अपनी दुकानों से सामान बचाने में जुट गए.
स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू
आपको बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती अंदाजा शॉर्ट सर्किट या लापरवाही को माना जा रहा है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. घटना के दौरान वहां मौजूद स्थानीय दुकानदारों ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी.दुकानदारों ने बाल्टियों में पानी लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की.काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग को फैलने से रोक गया.यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी.
बड़ी दुर्घटना टली
आपको बता दें कि जिस जगह पर आग लगी, उसके ठीक पास ही जनपद पंचायत कार्यालय को बिजली आपूर्ति करने के लिए एक जनरेटर रखा हुआ था. यदि आग जनरेटर तक पहुंच जाती, तो विस्फोट होने की आशंका थी, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था. फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हालांकि, कुछ दुकानों को नुकसान जरूर पहुंचा है.प्रशासन को घटना की जानकारी दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया.
REELS के दौर में भी रंगमंच का रोमांच कायम, रील्स की वजह से रोजगार की बढ़ी कलाकारों में चिंता
सूरजपुर के भैयाथान में दूर होगा जल संकट, जिला प्रशासन ने शुरू किया बोर खनन का काम
शहीद चंद्रशेखर आजाद ने सरगुजा में डाला था आजादी के वक्त डेरा, अंग्रेजों से बचकर पहुंचे थे अंबिकापुर