ETV Bharat / state

सूरजपुर जनपद पंचायत के सामने बनी झोपड़ियों में भीषण आग, बड़ा हादसा टला

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर अचानक भीषण आग लग गई.आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसपास झोपड़ियों में बने अस्थायी दुकान भी चपेट में आ गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी-अपनी दुकानों से सामान बचाने में जुट गए.

स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू

आपको बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती अंदाजा शॉर्ट सर्किट या लापरवाही को माना जा रहा है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. घटना के दौरान वहां मौजूद स्थानीय दुकानदारों ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी.दुकानदारों ने बाल्टियों में पानी लाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की.काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग को फैलने से रोक गया.यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी.