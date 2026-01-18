ETV Bharat / state

केदारघाटी के जंगलों में लगी भीषण आग, लाखों की वन संपदा स्वाहा, वन्य जीवों पर मंडराया खतरा

उत्तराखंड में सर्दियों में भी धधक रहे जंगल, केदारघाटी में जंगलों आग लगने से उठ रहा धुएं का गुबार

RUDRAPRAYAG FOREST FIRE
केदारघाटी में वनाग्नि (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
Published : January 18, 2026 at 7:48 PM IST

रुद्रप्रयाग: केदारघाटी के सीमांत क्षेत्रों में स्थित जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में हैं. जंगलों में लगी आग से लाखों रुपए की कीमती वन संपदा जलकर राख हो चुकी है तो वहीं जंगलों में विचरण करने वाले वन्य जीव-जंतुओं के जीवन पर भी गंभीर संकट मंडरा रहा है. हालात ऐसे हैं कि जो जंगल आमतौर पर इस समय बर्फ से ढके रहते थे, वहां से अब धुएं के गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं.

कड़ाके की ठंड में भी मई-जून जैसी लगी भीषण आग: स्थानीय लोगों की मानें तो जंगलों में मई-जून जैसी भीषण आग लगी हुई है, जिससे चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया है. आग की तीव्रता के चलते पर्यावरण संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है. यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो इसके आसपास के अन्य जंगलों के भी चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है.

चट्टानी इलाकों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आग बुझाना आसान नहीं: वन विभाग की ओर से आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सीमांत और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आग फैलने के कारण हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. चट्टानी इलाकों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आग पर नियंत्रण पाना आसान नहीं है.

RUDRAPRAYAG FOREST FIRE
रुद्रप्रयाग के जंगलों में आग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

आग बुझाने के लिए जद्दोजहद कर रही वन विभाग की टीमें: फिलहाल, वन विभाग की टीमें मौके पर डटी हुई हैं और आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है. साथ ही विभाग की ओर से हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. ताकि, आग को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके. वन्य जीवों व पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

"केदारघाटी के जंगलों में आग लग रही है, जिसे बुझाने को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में लग रही आग को बुझाने को लेकर वन विभाग की टीम जुटी हुई है."- रजत सुमन, प्रभागीय वनाधिकारी

नंदा देवी नेशनल पार्क में भी 6 दिनों तक जले जंगल: गौर हो कि बीती दिनों चमोली जिले के नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के बीच स्थित पहाड़ियों पर भीषण आग लग गई थी. जिससे वन महकमे से लेकर पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया था. हालांकि, वन कर्मियों के अथक प्रयास और मेहनत की वजह से आखिरकार 6 दिनों बाद वनाग्नि पर काबू पाया जा सका.

