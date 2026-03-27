दिल्ली के त्रिनगर इलाके के एक मकान में लगी भीषण आग, परिवार के पांच लोग गंभीर रूप से झुलसे
मौके पर फायर गाड़ियां मौजूद है...आग बुझाने का काम जारी है.
Published : March 27, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 11:04 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के केशव पुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत त्रिनगर अनाज मंडी इलाके में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है.
जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे त्रिनगर अनाज मंडी स्थित एक रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी. शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि आग तेजी से पूरे घर में फैल गई, जिससे घर में मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए.
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया और मौके पर तुरंत तीन दमकल गाड़ियां भेजी गईं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के घरों तक आग फैलने से रोकी, वहीं, मौके पर केशव पुरम थाना पुलिस भी पहुंची और राहत व बचाव कार्य में जुट गई.
घायलों को तुरंत कैट्स एंबुलेंस की मदद से नजदीकी दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सभी को सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आग लगने की वजह जानने के लिए सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है. इलाके में इस घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.
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