दुर्ग के चरोदा विद्युत लोकोशेड में भीषण आग, वेस्ट मटेरियल जलकर राख
दुर्ग के चरोदा विद्युत लोकोशेड में आग से अफरा तफरी मच गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 30, 2025 at 9:29 PM IST
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में भयंकर आग लग गई है. यह आग भिलाई के चरोदा स्थित विद्युत लोको शेड में लगी है. आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा रही है.
कैसे लगी आग, नहीं हो सका खुलासा
आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है. बताया जा रहा है कि यह आग मालगाड़ी से निकले नीलामी योग्य वेस्ट मैटेरियल में लगी है. कबाड़ होने की वजह से यह आग तेजी से फैल रही है. आस पास के लोगों और रेलवे कर्मियों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी है. उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है.
दमकल कर्मियों ने संभाला मोर्चा
आग लगने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है. कुल चार दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया है. कबाड़ ज्यादा होने की वजह से आग बढ़ती जा रही है. फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के काम में जुटी है. आग पर पानी की बौछारें की जा रही है. जिससे आग जल्दी बुझ सके. दमकल की और टीमों को भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है.
आग से नहीं हुई जनहानि
इस आग से अब तक किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. इस आग से आर्थिक क्षति की बात कही जा रही है. नीलामी के लिए रखा वेस्ट मैटेरियल पूरी तरह जलकर राख हो गया है. इस वेस्ट मैटेरियल की कीमतें कितनी है इस बात का खुलासा नहीं हो सका है. रेलवे विभाग आग बुझने के बाद नुकसान का आकलन करेगा.