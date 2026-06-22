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दिल्ली: आईटी पार्क के पास झाड़ियों में भीषण आग, दमकल की मशक्कत से टला बड़ा हादसा

खुले स्थानों पर कूड़ा न जलाएं और आग लगने की किसी भी घटना की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें. दमकल विभाग

शास्त्री पार्क के आईटी पार्क के पास झाड़ियों में भीषण आग
शास्त्री पार्क के आईटी पार्क के पास झाड़ियों में भीषण आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 22, 2026 at 5:31 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थित आईटी पार्क के पास सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे झाड़ियों और कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और आसपास की सूखी झाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग पहले सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर में लगी थी. तेज गर्मी और सूखी झाड़ियों के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया. आग बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं. फायर कर्मियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए तत्काल मोर्चा संभाला और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. इसके बाद भी कूलिंग का काम जारी रखा गया, ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना ना रहे.

शास्त्री पार्क के आईटी पार्क के पास झाड़ियों में भीषण आग (ETV Bharat)

दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग सड़क किनारे झाड़ियों के बीच जमा कूड़े में लगी थी, जो धीरे-धीरे आसपास के बड़े हिस्से में फैल गई. समय रहते दमकल कर्मियों की कार्रवाई के चलते आग को आगे बढ़ने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग के दौरान इलाके में धुएं का घना गुबार फैल गया, जिससे राहगीरों और आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि कूड़े के ढेर में लगी चिंगारी या किसी अन्य वजह से आग शुरू हुई होगी. दमकल विभाग ने लोगों से अपील की है कि खुले स्थानों पर कूड़ा न जलाएं और आग लगने की किसी भी घटना की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें.

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