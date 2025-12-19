ETV Bharat / state

भिलाई में भीषण आग, दो घर जलकर खाक, दीया से आग फैलने की आशंका

रहवासियों का आरोप है कि फायरब्रिगेड आग की सूचना देने के काफी देर बाद मौके पर पहुंचा.

MASSIVE FIRE IN BHILAI
भिलाई में भीषण आग (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 19, 2025 at 7:59 AM IST

भिलाई: कैम्प-2 स्थित सतनाम नगर में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है. इस हादसे में दो घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा सारा सामान कुछ ही देर में जलकर खाक हो गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पीड़ित परिवारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

घर के मंदिर में दीया से आग फैलने की आशंका

जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत एक घर से हुई, जो देखते ही देखते पास के दूसरे घर तक फैल गई. बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी, उस वक्त घर के सभी सदस्य गुरु घासीदास जयंती होने के कारण बाहर गए हुए थे. घर में पूजा के लिए दीया जलाया गया था, जिसे आग लगने की वजह माना जा रहा है.

भिलाई में भीषण आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

घर में दीया जलाकर बाहर चली गए थे. तभी पड़ोसी ने फोन कर आग लगने की जानकारी दी. दौड़कर वापस आया तो देखा कि घर का सारा सामान जल चुका था. घर में सात से 8 लोग रहते हैं लेकिन गुरु घासीदास जंयती के कारण सभी बाहर गए थे- अर्जुन सिंह देशलहरे, पीड़ित

फायरब्रिगेड पर देरी से पहुंचने का आरोप

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पड़ोसियों ने सबसे पहले घर से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं. इसके बाद तुरंत घरवालों को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही घर के सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और घर का सारा सामान जल चुका था. आस-पास के लोगों ने बिना देर किए एकजुट होकर आग बुझाने की कोशिश की. लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद अग्निशमन वाहन काफी देर से मौके पर पहुंचा, जिससे नुकसान और बढ़ गया.

MASSIVE FIRE IN BHILAI
दीए से घर में आग लगने की आशंका (ETV Bharat Chhattisgarh)

आग लगने की सूचना देने के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई. हम 60 से 70 बाल्टी पानी से आग लगभग बुझा चुके थे-पड़ोसी

आग पर पाया गया काबू

वहीं फायरब्रिगेड कर्मी विजय चतुर्वेदी ने बताया कि आग तेजी से फैल रही थी और अगर लोग समय रहते प्रयास नहीं करते, तो और भी घर इसकी चपेट में आ सकते थे. मौके पर पहुंचते ही हमने रेस्क्यू शुरू किया. आग पर काबू पा लिया गया है.

MASSIVE FIRE IN BHILAI
दो घरों में फैली आग (ETV Bharat Chhattisgarh)
