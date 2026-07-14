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भिलाई में भीषण आग, दो मंजिला इमारत में आगजनी, बालकनी से कूदकर बचाई जान

कुछ लोगों ने बालकनी तक पहुंचकर रसोई गैस सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

MASSIVE FIRE IN BHILAI
भिलाई आग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 9:40 AM IST

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दुर्ग: भिलाई नगर के रामनगर इलाके में सोमवार रात करीब 8 बजे एक दो मंजिला इमारत में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकान संचालित होती है, जबकि ऊपरी मंजिल पर परिवार रहता है. आग की तेज लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में दहशत फैल गई.

स्थानीय लोगों ने घर से निकाला गैस सिलेंडर

हालात इतने गंभीर हो गए कि जान बचाने के लिए कुछ लोगों को बालकनी से नीचे कूदना पड़ा. घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए बिना समय गंवाए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया. युवाओं ने बाल्टियों और नल के पाइपों की मदद से लगातार पानी डालकर आग को फैलने से रोका. वहीं कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बालकनी तक पहुंचकर घर में रखा सामान और रसोई गैस सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

भिलाई में दुकान के ऊपर मकान में लगी भीषण आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था. पुलिस ने मौके पर भीड़ को नियंत्रित किया और राहत कार्य में सहयोग किया.

आग लगने का कारण अज्ञात

इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान और घर में रखा सामान जलने से आर्थिक नुकसान हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं.

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