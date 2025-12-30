ETV Bharat / state

किन्नौर के आसरंग-लिप्पा के जंगलों में लगी भीषण आग, करोड़ों की वन संपदा जलकर राख

किन्नौर: जिला किन्नौर में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आसरंग और लिप्पा गांव के घने जंगलों में भीषण आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और जंगल का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया. आग से करोड़ों रुपये की कीमती वन संपदा जलकर राख हो चुकी है. हालात ऐसे हैं कि शुरुआती कई घंटों तक वन विभाग मौके पर नहीं पहुंच पाया, जिससे ग्रामीणों को खुद ही आग बुझाने के प्रयास करने पड़े. किन्नौर के आसरंग-लिप्पा के जंगलों में लगी भीषण आग (ETV BHARAT) आग की चपेट में जंगल का बड़ा हिस्सा ग्रामीणों के अनुसार आग ने आसरंग और लिप्पा गांव के चिलगोजा और अन्य मिश्रित जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. जंगल का बड़ा इलाका पूरी तरह जल चुका है, जबकि कई हिस्सों में अब भी आग सुलग रही है. तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिससे स्थिति और गंभीर बनती जा रही है.