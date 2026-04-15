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दिल्ली: रोहिणी इलाके में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा जले, कई झुग्गियां जलकर राख

जानकारी के अनुसार, यह हादसा देर रात उस समय हुआ जब लोग अपने घरों में सो रहे थे. अचानक लगी आग ने तेजी से कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि करीब 400 गज के प्लॉट में प्लास्टिक कबाड़ रखा हुआ था और उसी के बीच कई झुग्गियां बनी हुई थीं, जिससे आग ने और भी भयानक रूप ले लिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां बीती देर रात करीब आधा दर्जन झुग्गियों में भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में मातम का माहौल है.

इस दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें पति, पत्नी और उनकी 2 साल की मासूम बच्ची शामिल हैं. आग इतनी भीषण थी कि तीनों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया.

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन संकरी गलियों के कारण बड़ी दमकल गाड़ियां घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकीं. इसके बावजूद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया. आग बुझाने के बाद मलबे से तीनों शवों को बरामद किया गया, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर स्थानीय पुलिस, कैट्स एम्बुलेंस, दमकल विभाग और बिजली विभाग की टीमें मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है.



फायर ऑफिसर ए के शर्मा ने बताया कि रात करीब डेढ़ बजे कॉल आई आग लगने की एक प्लॉट है. जिसमें करीब अदा दर्जन झुग्गी में आग लगी है ओर इसमें एक झुग्गी में एक घर के तीन लोग जो है जलकर मौत हो गई है .



फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर घनी आबादी और असुरक्षित ढांचे में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह हादसा एक बड़ी चेतावनी है कि ऐसी जगहों पर सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके.

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